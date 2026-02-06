LMO 3-18 Battery Set
Võimas ja manööverdatav – LMO 3-18 akukomplekt 18 V akuga muruniiduk harjadeta mootoriga ja 34 cm lõikelaiusega. Akud ja kiirlaadija kuuluvad komplekti.
18-voldine akuga muruniiduk on kerge, manööverdatav ja võimsa harjadeta mootoriga. Kuni 350-ruutmeetrine muru niidetakse kiiresti ja täpselt. Töölaius on 34 cm ja lõikekõrgust saab reguleerida ühele viiest tasemest vahemikus 25–60 mm. Intelligentne iPoweri mootori juhtimissüsteem kohandab niitmisel kiirust automaatselt murutingimustega. Mööda servi või piire sirutavad murukammid rohulibled, tagades, et ükski tera ei jää vahele. 2-in-1 niitmissüsteem võimaldab niidetud muru multšimise ajal loodusliku väetisena ühtlaselt jaotada murule või koguda 35-liitrisesse murukogumiskonteinerisse – katkematuks niitmiseks pikemaks ajaks. Juhtkäepide on reguleeritava kõrgusega mugava ja ergonoomilise tööasendi tagamiseks. Kokkupandav raam säästab ladustamisel ruumi. Integreeritud transpordikäepidemed võimaldavad hõlpsalt trepist ja astmetest üles kanda. Komplekti kuuluvad aku ja kiirlaadija.
Omadused ja tulu
Võimas harjadeta mootorKõrge jõudlus ja pikem toote eluiga
iPowerTäiendav jõudlus ja optimeeritud aku tööaeg. Tänu intelligentsele mootori juhtimisele kohandub kiirus niitmise ajal automaatselt murutingimustega.
Kaks-ühes niitmissüsteemLõigatud hein kogutakse niitmise ajal murukogumiskasti. Multšimisfunktsioon: multšimistarviku abil laotatakse niidetud hein loodusliku väetisena tagasi murule. Teritatud terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte.
Rohukogumismahuti tõhus täitmine
- Tänu optimeeritud õhuvoolule täitub rohukogumiskonteiner kuni 95%. See tähendab vähem seisakuaega töötamise ajal.
Aku täituvuse indikaator
- Murukogumismahuti klapp sulgub, kui see on täiesti täis ja vajab tühjendamist.
Lõikekõrguse lihtne reguleerimine
- Vaid ühe liigutusega saab vajaliku lõikekõrguse reguleerida ühele viiest tasemest vahemikus 25–60 mm.
Niidab ka äärtest
- Murukammid suunavad lõiketera alla ka äärtes kasvava muru.
Ruumisäästlik disain
- Tekstiilist kogumiskoti saab voltida väga väikeseks ning see võtab muruniidukil hoiustades väga vähe ruumi.
- Kokkuklapitav lükkesanga võimaldab seadet ruumisäästlikult hoiustada.
Integreeritud kandesang
- Integreeritud kandesang seadme lihtsaks transportimiseks.
Ergonoomiline töökontseptsioon
- Lükkesanga saab reguleerida vastavalt kasutaja suurusele – nii saate alati mugavalt olla püstiasendis.
- Pehmendusega käepide tagab turvalise ja mugava haarde.
- Juhtkäepidemel olev täispikk juhtriba muudab kasutamise lihtsaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõikelaius (cm)
|34
|Lõikekõrgus (mm)
|25 - 60
|Lõikekõrguse reguleerimine
|5x
|Murukogumiskasti maht (l)
|35
|Veosild
|Harjadeta mootor
|Kiirus (rpm)
|3500
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|5
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m²)
|max. 350 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 28 (5,0 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|94 / 143
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 18 V / 5,0 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
- Multšimiskomplekt
- Murukoguja
Seadmed
- Tera
- Lükkesang, reguleeritava kõrgusega
- Integreeritud kandesang
- Aku täituvuse indikaator
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Muru
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.