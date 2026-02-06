18-voldine akuga muruniiduk on kerge, manööverdatav ja võimsa harjadeta mootoriga. Kuni 350-ruutmeetrine muru niidetakse kiiresti ja täpselt. Töölaius on 34 cm ja lõikekõrgust saab reguleerida ühele viiest tasemest vahemikus 25–60 mm. Intelligentne iPoweri mootori juhtimissüsteem kohandab niitmisel kiirust automaatselt murutingimustega. Mööda servi või piire sirutavad murukammid rohulibled, tagades, et ükski tera ei jää vahele. 2-in-1 niitmissüsteem võimaldab niidetud muru multšimise ajal loodusliku väetisena ühtlaselt jaotada murule või koguda 35-liitrisesse murukogumiskonteinerisse – katkematuks niitmiseks pikemaks ajaks. Juhtkäepide on reguleeritava kõrgusega mugava ja ergonoomilise tööasendi tagamiseks. Kokkupandav raam säästab ladustamisel ruumi. Integreeritud transpordikäepidemed võimaldavad hõlpsalt trepist ja astmetest üles kanda. Komplekti kuuluvad aku ja kiirlaadija.