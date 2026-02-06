Võimas ja hea manööverdusvõimega: kahe 18-voldise aku ja harjadeta 36-voldise mootoriga LMO 4-18 kahepatareikomplekt on ideaalne lahendus kuni 450-ruutmeetrise muru jaoks. Väike kaal muudab niiduki eriti manööverdatavaks ja väledaks. Seda saab hõlpsasti manööverdada isegi konarlikul maastikul ja ümber takistuste. Töölaius on 37 sentimeetrit ja lõikekõrgust saab tsentraalselt reguleerida viie tasandi vahel vahemikus 25 kuni 65 millimeetrit. Tänu iPower funktsiooni intelligentsele mootori juhtimisele kohandub kiirus niitmise ajal automaatselt murutingimustega. Murukammid püüavad muru automaatselt kinni isegi siis, kui see kasvab servade lähedal. 2-in-1 niitmissüsteemiga jaotatakse niidud ühtlaselt murul läbi multšikorgi, mis toimib väetisena, või kogutakse teise võimalusena suurde 40-liitrisesse rohukogumismahutisse – katkematuks niitmiseks pikemaks ajaks. Juhtplaadi kõrgust saab reguleerida mugavaks tööasendiks. Kui raam on kokku volditud, võtab see panipaigas vähem ruumi. Trepist ja astmetest üles kandmiseks on suur ja vastupidav käepide. Kaasas akud ja kiirlaadija.