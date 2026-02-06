Kahe 18-voldise aku ja võimsa harjadeta 36-voldise mootoriga LMO 5-18 Dual Battery on samamoodi kodune suurtel kuni 550 m² muruplatsidel. Kerge ja manööverdatav akumuruniidukit saab pingutuseta lükata üle ebatasase maastiku ja ümber takistuste. Töölaius on 41 cm ja lõikekõrgust saab reguleerida ühele kuuest tasemest vahemikus 25–70 mm. Niitmisel kohandab intelligentne iPoweri mootori juhtimissüsteem kiirust automaatselt murutingimustega. Mööda servi või piire sirutavad murukammid rohulibled, tagades, et ükski tera ei jää vahele. 2-in-1 niitmissüsteem võimaldab niidetud muru multšimise ajal loodusliku väetisena ühtlaselt jaotada murule või koguda suurde 45-liitrisesse murukogumiskonteinerisse – katkematuks niitmiseks pikemaks ajaks. Juhtkäepide on teleskoopne mugava ja ergonoomilise tööasendi tagamiseks. Kokkupandav raam võtab hoiustamisel väga vähe ruumi. Trepist ja astmetest üles kandmiseks on suur ja vastupidav käepide. LMO 5-18 Dual Battery ühildub 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormiga.