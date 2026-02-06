LMO 5-18 Dual
41 cm lõikelaiusega ja kaks korda suurema võimsusega – kahe akuga muruniiduki LMO 5-18 võimas 36-voldine mootor töötab kahe 18-voldise akuga.
Kahe 18-voldise aku ja võimsa harjadeta 36-voldise mootoriga LMO 5-18 Dual Battery on samamoodi kodune suurtel kuni 550 m² muruplatsidel. Kerge ja manööverdatav akumuruniidukit saab pingutuseta lükata üle ebatasase maastiku ja ümber takistuste. Töölaius on 41 cm ja lõikekõrgust saab reguleerida ühele kuuest tasemest vahemikus 25–70 mm. Niitmisel kohandab intelligentne iPoweri mootori juhtimissüsteem kiirust automaatselt murutingimustega. Mööda servi või piire sirutavad murukammid rohulibled, tagades, et ükski tera ei jää vahele. 2-in-1 niitmissüsteem võimaldab niidetud muru multšimise ajal loodusliku väetisena ühtlaselt jaotada murule või koguda suurde 45-liitrisesse murukogumiskonteinerisse – katkematuks niitmiseks pikemaks ajaks. Juhtkäepide on teleskoopne mugava ja ergonoomilise tööasendi tagamiseks. Kokkupandav raam võtab hoiustamisel väga vähe ruumi. Trepist ja astmetest üles kandmiseks on suur ja vastupidav käepide. LMO 5-18 Dual Battery ühildub 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormiga.
Omadused ja tulu
Võimas 36 V mootor, mille toiteallikaks on kaks 18 V liitiumioonakut.
Võimas harjadeta mootorKõrge jõudlus ja pikem toote eluiga
iPowerTäiendav jõudlus ja optimeeritud aku tööaeg. Tänu intelligentsele mootori juhtimisele kohandub kiirus niitmise ajal automaatselt murutingimustega.
Kaks-ühes niitmissüsteem
- Lõigatud hein kogutakse niitmise ajal murukogumiskasti.
- Multšimisfunktsioon: multšimistarviku abil laotatakse niidetud hein loodusliku väetisena tagasi murule.
- Teritatud terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte.
Rohukogumismahuti tõhus täitmine
- Tänu optimeeritud õhuvoolule täitub rohukogumiskonteiner kuni 95%. See tähendab vähem seisakuaega töötamise ajal.
- Murukogumismahuti klapp sulgub, kui see on täiesti täis ja vajab tühjendamist.
Lõikekõrguse lihtne reguleerimine
- Vaid ühe liigutusega saab lõikekõrgust hõlpsalt reguleerida ühele kuuest tasemest vahemikus 25–70 mm.
Niidab ka äärtest
- Murukammid suunavad lõiketera alla ka äärtes kasvava muru.
Ruumisäästlik disain
- Tekstiilist kogumiskoti saab voltida väga väikeseks ning see võtab muruniidukil hoiustades väga vähe ruumi.
- Kokkuklapitav lükkesanga võimaldab seadet ruumisäästlikult hoiustada.
Integreeritud kandesang
- Integreeritud kandesang seadme lihtsaks transportimiseks.
Ergonoomiline töökontseptsioon
- Kiirvabastusega kinnitid tagavad lihtsa lukustuse. Nurga reguleerimisvõimalus tagab püstise tööasendi.
- Pehmendusega käepide tagab turvalise ja mugava haarde.
- Juhtkäepidemel olev täispikk juhtriba muudab kasutamise lihtsaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Mootori pinge (V)
|36
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõikelaius (cm)
|41
|Lõikekõrgus (cm)
|25 - 70
|Lõikekõrguse reguleerimine
|6x
|Murukogumiskasti maht (l)
|45
|Veosild
|Harjadeta mootor
|Kiirus (rpm)
|3500
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|2
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|14
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Scope of supply
- Versioon: Akud ja laadija ei kuulu komplekti
- Multšimiskomplekt
- Murukoguja
Seadmed
- Tera
- Lükkesang, reguleeritava kõrgusega
- Integreeritud kandesang
- Aku täituvuse indikaator
