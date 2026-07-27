Muruniiduk LMO 18-36 aku komplektiga + Akutoitel hekilõikur HGE 18-45

Kampaania komplekt! Ostes akutoitel muruniiduki LMO 18-36, saad kingituseks akutoitel hekilõikur HGE 18-45. Komplekti kuulub ka aku ja kiirlaadija.

Oma madala raskuskeskme ja äärmiselt hea manööverdusvõimega niidab akumuruniiduk LMO 18-36 Battery Set muru vaevata ka keerukamatelt aladelt. Teritatud terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte. Tänu kaks-ühes niitmissüsteemile saab lõigatud rohtu koguda kas kogumiskasti või multšimistarviku abil puistata loodusliku väetisena murule tagasi. Suurema paindlikkuse tagamiseks saab niiduki lõikekõrgust reguleerida neljale erinevale tasemele. Masina mugavamaks kasutamiseks on sellel vahtkummist käepide ja mõlemal küljel asuvad lülitid. Täitetaseme praktiline indikaator näitab, millal on kogumiskasti vaja tühjendada. Ohutusvõti toimib ka lapselukuna, takistades muruniiduki tahtmatut käivitamist. Lisaks: reguleeritava kõrgusega lükkesang tagab mugava tööasendi ja kokkuklappimisfunktsioon võimaldab seadet hoiustada ruumisäästlikult. Murukammidega on lihtne niita ka servadest, jätmata püsti ühtegi rohukõrt. Aku ja kiirlaadija kuuluvad seadme komplekti.

Omadused ja tulu
Muruniiduk LMO 18-36 aku komplektiga + Akutoitel hekilõikur HGE 18-45: Kerge ja manööverdatav
Kerge ja manööverdatav
Nii kerge, et seda saab vaevata ka üle ebaühtlase pinna lükata. Manööverdatavus: väga lihtne manööverdada isegi ümber aias olevate takistuste.
Muruniiduk LMO 18-36 aku komplektiga + Akutoitel hekilõikur HGE 18-45: Niidab ka äärtest
Niidab ka äärtest
Murukammid suunavad lõiketera alla ka äärtes kasvava muru.
Muruniiduk LMO 18-36 aku komplektiga + Akutoitel hekilõikur HGE 18-45: Kaks-ühes niitmissüsteem
Kaks-ühes niitmissüsteem
Lõigatud hein kogutakse niitmise ajal murukogumiskasti. Multšimisfunktsioon: multšimistarviku abil laotatakse niidetud hein loodusliku väetisena tagasi murule. Teritatud terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte.
Lõikekõrguse lihtne reguleerimine
  • Lõikekõrgust saab reguleerida keskselt ja võimalik on valida nelja lõikekõrguse vahel.
Aku täituvuse indikaator
  • Täitetaseme indikaator näitab, millal on kogumiskasti vaja tühjendada.
Ergonoomiline töökontseptsioon
  • Lükkesanga saab reguleerida vastavalt kasutaja suurusele – nii saate alati mugavalt olla püstiasendis.
  • Pehmendusega käepide tagab turvalise ja mugava haarde.
  • Mõlemal pool asuvad lülitid muudavad seadme kasutamise lihtsaks.
Integreeritud kandesang
  • Integreeritud kandesang seadme lihtsaks transportimiseks.
Ruumisäästlik disain
  • Kokkuklapitav lükkesanga võimaldab seadet ruumisäästlikult hoiustada.
  • Tekstiilist kogumiskoti saab voltida väga väikeseks ning see võtab muruniidukil hoiustades väga vähe ruumi.
Ohutusvõti
  • Lapselukk: muruniiduki tahtmatu käivitamine on välistatud.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
  • Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
  • Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Lõikelaius (cm) 36
Lõikekõrgus (mm) 30 - 70
Lõikekõrguse reguleerimine 4x
Murukogumiskasti maht (l) 45
Kiirus (rpm) 4000
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Mahutavus (Ah) 5
Jõudlus ühe akulaadimise kohta¹⁾ (m²) max. 350 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 24 (5,0 Ah)
Aku laadimisaeg (min) 94 / 143
Väljundi võimsus (A) 2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Värvus Kollane

¹⁾ Lõikekõrgus: 4. aste

Scope of supply

  • Aku: 18 V / 5,0 Ah Battery Power aku (1 tk)
  • Laadija: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
  • Multšimiskomplekt
  • Murukoguja

Seadmed

  • Tera
  • Integreeritud kandesang
  • Aku täituvuse indikaator
Muruniiduk LMO 18-36 aku komplektiga + Akutoitel hekilõikur HGE 18-45
Muruniiduk LMO 18-36 aku komplektiga + Akutoitel hekilõikur HGE 18-45
Muruniiduk LMO 18-36 aku komplektiga + Akutoitel hekilõikur HGE 18-45
Kasutusvaldkonnad
  • Muru
Lisatarvikud