Muruniiduk LMO 18-36 aku komplektiga + Akutoitel hekilõikur HGE 18-45
Kampaania komplekt! Ostes akutoitel muruniiduki LMO 18-36, saad kingituseks akutoitel hekilõikur HGE 18-45. Komplekti kuulub ka aku ja kiirlaadija.
Oma madala raskuskeskme ja äärmiselt hea manööverdusvõimega niidab akumuruniiduk LMO 18-36 Battery Set muru vaevata ka keerukamatelt aladelt. Teritatud terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte. Tänu kaks-ühes niitmissüsteemile saab lõigatud rohtu koguda kas kogumiskasti või multšimistarviku abil puistata loodusliku väetisena murule tagasi. Suurema paindlikkuse tagamiseks saab niiduki lõikekõrgust reguleerida neljale erinevale tasemele. Masina mugavamaks kasutamiseks on sellel vahtkummist käepide ja mõlemal küljel asuvad lülitid. Täitetaseme praktiline indikaator näitab, millal on kogumiskasti vaja tühjendada. Ohutusvõti toimib ka lapselukuna, takistades muruniiduki tahtmatut käivitamist. Lisaks: reguleeritava kõrgusega lükkesang tagab mugava tööasendi ja kokkuklappimisfunktsioon võimaldab seadet hoiustada ruumisäästlikult. Murukammidega on lihtne niita ka servadest, jätmata püsti ühtegi rohukõrt. Aku ja kiirlaadija kuuluvad seadme komplekti.
Omadused ja tulu
Kerge ja manööverdatavNii kerge, et seda saab vaevata ka üle ebaühtlase pinna lükata. Manööverdatavus: väga lihtne manööverdada isegi ümber aias olevate takistuste.
Niidab ka äärtestMurukammid suunavad lõiketera alla ka äärtes kasvava muru.
Kaks-ühes niitmissüsteemLõigatud hein kogutakse niitmise ajal murukogumiskasti. Multšimisfunktsioon: multšimistarviku abil laotatakse niidetud hein loodusliku väetisena tagasi murule. Teritatud terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte.
Lõikekõrguse lihtne reguleerimine
- Lõikekõrgust saab reguleerida keskselt ja võimalik on valida nelja lõikekõrguse vahel.
Aku täituvuse indikaator
- Täitetaseme indikaator näitab, millal on kogumiskasti vaja tühjendada.
Ergonoomiline töökontseptsioon
- Lükkesanga saab reguleerida vastavalt kasutaja suurusele – nii saate alati mugavalt olla püstiasendis.
- Pehmendusega käepide tagab turvalise ja mugava haarde.
- Mõlemal pool asuvad lülitid muudavad seadme kasutamise lihtsaks.
Integreeritud kandesang
- Integreeritud kandesang seadme lihtsaks transportimiseks.
Ruumisäästlik disain
- Kokkuklapitav lükkesanga võimaldab seadet ruumisäästlikult hoiustada.
- Tekstiilist kogumiskoti saab voltida väga väikeseks ning see võtab muruniidukil hoiustades väga vähe ruumi.
Ohutusvõti
- Lapselukk: muruniiduki tahtmatu käivitamine on välistatud.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõikelaius (cm)
|36
|Lõikekõrgus (mm)
|30 - 70
|Lõikekõrguse reguleerimine
|4x
|Murukogumiskasti maht (l)
|45
|Kiirus (rpm)
|4000
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|5
|Jõudlus ühe akulaadimise kohta¹⁾ (m²)
|max. 350 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 24 (5,0 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|94 / 143
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Värvus
|Kollane
¹⁾ Lõikekõrgus: 4. aste
Scope of supply
- Aku: 18 V / 5,0 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
- Multšimiskomplekt
- Murukoguja
Seadmed
- Tera
- Integreeritud kandesang
- Aku täituvuse indikaator
Kasutusvaldkonnad
- Muru