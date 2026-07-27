Oma madala raskuskeskme ja äärmiselt hea manööverdusvõimega niidab akumuruniiduk LMO 18-36 Battery Set muru vaevata ka keerukamatelt aladelt. Teritatud terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte. Tänu kaks-ühes niitmissüsteemile saab lõigatud rohtu koguda kas kogumiskasti või multšimistarviku abil puistata loodusliku väetisena murule tagasi. Suurema paindlikkuse tagamiseks saab niiduki lõikekõrgust reguleerida neljale erinevale tasemele. Masina mugavamaks kasutamiseks on sellel vahtkummist käepide ja mõlemal küljel asuvad lülitid. Täitetaseme praktiline indikaator näitab, millal on kogumiskasti vaja tühjendada. Ohutusvõti toimib ka lapselukuna, takistades muruniiduki tahtmatut käivitamist. Lisaks: reguleeritava kõrgusega lükkesang tagab mugava tööasendi ja kokkuklappimisfunktsioon võimaldab seadet hoiustada ruumisäästlikult. Murukammidega on lihtne niita ka servadest, jätmata püsti ühtegi rohukõrt. Aku ja kiirlaadija kuuluvad seadme komplekti.