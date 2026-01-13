Akutoitel murutrimmer LTR 18-25 (Ilma aku ja laadijata)
Ülikerge kaaluga, ergonoomiline tööasend ja lihtne kasutada: akutoitel murutrimmer LTR 18-25 Battery.
Akutoitel murutrimmer LTR 18-25 Battery on väikese müratasemega usaldusväärne seade. Selle keeratud lõikejõhv on eriti heade omadustega: see ei taga mitte ainult täpse lõikamise, vaid ulatub ka aia kõige väiksematesse ja kitsamatesse kohtadesse. Jõhv kohandub automaatselt, tagades alati enda kõige ideaalsema pikkuse. Lisaks tagab äärte trimmerdamise funktsioon kerge vaevaga jalgradade ja terrasside servade puhta ja viimistletud välimuse. Akutoitel murutrimmer on äärmiselt kerge ja selle kahe käe käepide muudab seadme hoidmise ja kasutamise väga mugavaks.
Omadused ja tulu
Tõhus lõikesüsteemLõikefunktsioon muudab töö aia nurkades ja kitsastes kohtades palju lihtsamaks. Keeratud jõhv tagab täpse lõike ja vaikse töö.
Lõikab ka äärtestPöörlev trimmeripea terrasside ja jalgradade äärte viimistletud väljanägemise saavutamiseks.
KergeSeadme väike kaal muudab muru trimmerdamise lihtsamaks.
Jõhvi automaatne pikendamine
- Automaatne reguleerimine tagab, et jõhv on alati ideaalse pikkusega.
Ergonoomiline käepideme disain
- Mugav ja selga säästev tööasend tänu kahe käe käepidemele.
Käepärane kaitsekate
- Kaitsekate kaitseb kasutajat trimmerist paiskuvate muruosakeste eest.
- Lisatarvikutena tellitavad tugijalad muudavad trimmeri käest panemise tööpauside ajaks lihtsamaks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Trimmerijõhvi optimaalne kasutamine
- Ideaalne eriti töömahukate tööde jaoks, nt umbrohu eemaldamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõikediameeter (cm)
|25
|Trimmeri lõikur
|Liinipea
|Jõhvi pikendus
|automaatne
|Lõikejõhvi geomeetria
|keeratud
|Joone diameeter (mm)
|1,6
|Kiiruse reguleerimine
|ei
|Kiirus (rpm)
|9500
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m)
|max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1184 x 296 x 386
*Muru äär
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Seadmed
- Pool
- Täiendav käepide
- Pöörlev trimmeripea
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Muru
- Muru servad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.