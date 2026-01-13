Akutoitel murutrimmer LTR 18-25 Battery on väikese müratasemega usaldusväärne seade. Selle keeratud lõikejõhv on eriti heade omadustega: see ei taga mitte ainult täpse lõikamise, vaid ulatub ka aia kõige väiksematesse ja kitsamatesse kohtadesse. Jõhv kohandub automaatselt, tagades alati enda kõige ideaalsema pikkuse. Lisaks tagab äärte trimmerdamise funktsioon kerge vaevaga jalgradade ja terrasside servade puhta ja viimistletud välimuse. Akutoitel murutrimmer on äärmiselt kerge ja selle kahe käe käepide muudab seadme hoidmise ja kasutamise väga mugavaks.