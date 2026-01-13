Akutoitel murutrimmer LTR 18-25 (Ilma aku ja laadijata)

Ülikerge kaaluga, ergonoomiline tööasend ja lihtne kasutada: akutoitel murutrimmer LTR 18-25 Battery.

Akutoitel murutrimmer LTR 18-25 Battery on väikese müratasemega usaldusväärne seade. Selle keeratud lõikejõhv on eriti heade omadustega: see ei taga mitte ainult täpse lõikamise, vaid ulatub ka aia kõige väiksematesse ja kitsamatesse kohtadesse. Jõhv kohandub automaatselt, tagades alati enda kõige ideaalsema pikkuse. Lisaks tagab äärte trimmerdamise funktsioon kerge vaevaga jalgradade ja terrasside servade puhta ja viimistletud välimuse. Akutoitel murutrimmer on äärmiselt kerge ja selle kahe käe käepide muudab seadme hoidmise ja kasutamise väga mugavaks.

Omadused ja tulu
Lõikefunktsioon muudab töö aia nurkades ja kitsastes kohtades palju lihtsamaks. Keeratud jõhv tagab täpse lõike ja vaikse töö.
Pöörlev trimmeripea terrasside ja jalgradade äärte viimistletud väljanägemise saavutamiseks.
Seadme väike kaal muudab muru trimmerdamise lihtsamaks.
Jõhvi automaatne pikendamine
  • Automaatne reguleerimine tagab, et jõhv on alati ideaalse pikkusega.
Ergonoomiline käepideme disain
  • Mugav ja selga säästev tööasend tänu kahe käe käepidemele.
Käepärane kaitsekate
  • Kaitsekate kaitseb kasutajat trimmerist paiskuvate muruosakeste eest.
  • Lisatarvikutena tellitavad tugijalad muudavad trimmeri käest panemise tööpauside ajaks lihtsamaks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
  • Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
  • Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Trimmerijõhvi optimaalne kasutamine
  • Ideaalne eriti töömahukate tööde jaoks, nt umbrohu eemaldamine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Lõikediameeter (cm) 25
Trimmeri lõikur Liinipea
Jõhvi pikendus automaatne
Lõikejõhvi geomeetria keeratud
Joone diameeter (mm) 1,6
Kiiruse reguleerimine ei
Kiirus (rpm) 9500
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m) max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 1,6
Kaal, sh pakend (kg) 2,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1184 x 296 x 386

*Muru äär

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti

Seadmed

  • Pool
  • Täiendav käepide
  • Pöörlev trimmeripea
Kasutusvaldkonnad
  • Muru
  • Muru servad
