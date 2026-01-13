Ideaalne iga muru trimmerdamiseks ja äärte lõikamiseks – Kärcheri akutoitel murutrimmer LTR 18–30 tagab alati viimistletud lõpptulemuse. Tänu oma keeratud lõikejõhvile, pöörlevale peale ja väljatõmmatavale kaitsmele ulatub see kerge ja mugav seade iga nurga taha ja ka aiamööbli alla, ilma et kahjustaks lähedal asuvaid taimi ja puid. Trimmeril on servade lõikamise funktsioon, mis jätab terrasside ja jalgradade ääred kaunilt viimistletuks. Töö ajal reguleerib jõhv end automaatselt nii, et on alati ideaalse lõikepikkusega. Teleskoopkäepide ja kaks käepidet muudavad töö trimmeriga palju mugavamaks. Mudelil LTR 18-30 saab kasutada Kärcheri 18 V 2,5 Ah või 5,0 Ah akusid ning sellel on ka LCD-ekraan, kuhu kuvatakse aku allesjäänud tööaeg.