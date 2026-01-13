Akutoitel murutrimmer LTR 18-30 (Ilma aku ja laadijata)
Tõeliselt mitmekülgne: akutoitel murutrimmer LTR 18-30 on ergonoomilise disainiga, et tagada mugav töö, ulatub hõlpsasti aia igasse nurka ning tagab puhtad ja viimistletud servad.
Ideaalne iga muru trimmerdamiseks ja äärte lõikamiseks – Kärcheri akutoitel murutrimmer LTR 18–30 tagab alati viimistletud lõpptulemuse. Tänu oma keeratud lõikejõhvile, pöörlevale peale ja väljatõmmatavale kaitsmele ulatub see kerge ja mugav seade iga nurga taha ja ka aiamööbli alla, ilma et kahjustaks lähedal asuvaid taimi ja puid. Trimmeril on servade lõikamise funktsioon, mis jätab terrasside ja jalgradade ääred kaunilt viimistletuks. Töö ajal reguleerib jõhv end automaatselt nii, et on alati ideaalse lõikepikkusega. Teleskoopkäepide ja kaks käepidet muudavad töö trimmeriga palju mugavamaks. Mudelil LTR 18-30 saab kasutada Kärcheri 18 V 2,5 Ah või 5,0 Ah akusid ning sellel on ka LCD-ekraan, kuhu kuvatakse aku allesjäänud tööaeg.
Omadused ja tulu
Tõhus lõikesüsteemLõikefunktsioon muudab töö aia nurkades ja kitsastes kohtades palju lihtsamaks. Keeratud jõhv tagab täpse lõike ja vaikse töö.
Lõikab ka äärtestPöörlev trimmeripea terrasside ja jalgradade äärte viimistletud väljanägemise saavutamiseks.
Reguleeritav trimmeripeaErgonoomiline trimmerdamine isegi madalate esemete, nt aiapinkide alt.
Väljatõmmatav taimekaitse
- Kaitseb taimi kahjustuste eest, kui trimmerdatakse lillepeenarde äärtest või puude lähedalt.
Teleskoopkäepide
- Reguleeritav vastavalt kasutaja pikkusele. Tagab püstise tööasendi, mis ennetab seljavalu ja -vigastuste teket.
Ergonoomiline käepideme disain
- Kummikattega käepide tagab turvalise haarde ja kasutusmugavuse.
- Reguleeritava kõrgusega kahe käe käepide. Ergonoomilise tööasendi jaoks.
Jõhvi automaatne pikendamine
- Automaatne reguleerimine tagab, et jõhv on alati ideaalse pikkusega.
Käepärane kaitsekate
- Kaitsekate kaitseb kasutajat trimmerist paiskuvate muruosakeste eest.
- Lisatarvikutena tellitavad tugijalad muudavad trimmeri käest panemise tööpauside ajaks lihtsamaks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Trimmerijõhvi optimaalne kasutamine
- Ideaalne eriti töömahukate tööde jaoks, nt umbrohu eemaldamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõikediameeter (cm)
|30
|Trimmeri lõikur
|Liinipea
|Jõhvi pikendus
|automaatne
|Lõikejõhvi geomeetria
|keeratud
|Joone diameeter (mm)
|1,6
|Kiiruse reguleerimine
|ei
|Kiirus (rpm)
|7800
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1325 x 312 x 315
*Muru äär
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Seadmed
- Pool
- Taimekaitse
- Nurga reguleerimine
- Täiendav käepide
- Pöörlev trimmeripea
Kasutusvaldkonnad
- Muru
- Muru servad
