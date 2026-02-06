Akutoitel murutrimmer LTR 18-30 Limited Edition (ilma aku ja laadijata)

Akutoitel murutrimmer LTR 18-30 Battery Limited Edition, komplektis trimmeri jõhv ja 2 trimmeri tera, pääseb kergesti nurkadesse ja kitsastesse kohtadesse ning tagab korralikud muruservad.

Akutoitel murutrimmer LTR 18-30 Battery on väikese müratasemega usaldusväärne seade. Selle keeratud lõikejõhv on eriti heade omadustega: see ei taga mitte ainult täpse lõikamise, vaid ulatub ka aia kõige väiksematesse ja kitsamatesse kohtadesse. Jõhv kohandub automaatselt, tagades alati enda kõige ideaalsema pikkuse. Lisaks tagab äärte trimmerdamise funktsioon kerge vaevaga jalgradade ja terrasside servade puhta ja viimistletud välimuse. Akutoitel murutrimmer on äärmiselt kerge ja selle kahe käe käepide muudab seadme hoidmise ja kasutamise väga mugavaks.

Omadused ja tulu
Akutoitel murutrimmer LTR 18-30 Limited Edition (ilma aku ja laadijata): Tõhus 2-in-1 trimmimissüsteem
Automaatse tugevdusega lõikejoon teeb nurkade ja kitsaste ruumide kerge töö. Kahe teraga trimmeri terad nõudlikuks tööks. Tööriistavaba vahetus nööripooli ja trimmeri tera vahel.
Akutoitel murutrimmer LTR 18-30 Limited Edition (ilma aku ja laadijata): Lõikab ka äärtest
Pöörlev trimmeripea terrasside ja jalgradade äärte viimistletud väljanägemise saavutamiseks.
Akutoitel murutrimmer LTR 18-30 Limited Edition (ilma aku ja laadijata): Reguleeritav trimmeripea
Ergonoomiline trimmerdamine isegi madalate esemete, nt aiapinkide alt.
Väljatõmmatav taimekaitse
  • Kaitseb taimi kahjustuste eest, kui trimmerdatakse lillepeenarde äärtest või puude lähedalt.
Teleskoopkäepide
  • Reguleeritav vastavalt kasutaja pikkusele. Tagab püstise tööasendi, mis ennetab seljavalu ja -vigastuste teket.
Ergonoomiline käepideme disain
  • Kummikattega käepide tagab turvalise haarde ja kasutusmugavuse.
  • Reguleeritava kõrgusega kahe käe käepide. Ergonoomilise tööasendi jaoks.
Käepärane kaitsekate
  • Automaatne reguleerimine tagab, et jõhv on alati ideaalse pikkusega.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
  • Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
  • Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Lõikediameeter (cm) 30
Trimmeri lõikur Joonepea ja tera
Jõhvi pikendus automaatne
Lõikejõhvi geomeetria keeratud
Joone diameeter (mm) 1,6
Terade arv 2
Kiiruse reguleerimine ei
Kiirus (rpm) 7800
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m) max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2,5
Kaal, sh pakend (kg) 3,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1325 x 312 x 315

*Muru äär

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti

Seadmed

  • Pool
  • Taimekaitse
  • Nurga reguleerimine
  • Täiendav käepide
  • Pöörlev trimmeripea
Akutoitel murutrimmer LTR 18-30 Limited Edition (ilma aku ja laadijata)
Kasutusvaldkonnad
  • Muru
  • Muru servad
Lisatarvikud
