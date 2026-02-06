Akutoitel murutrimmer LTR 18-30 Limited Edition (ilma aku ja laadijata)
Akutoitel murutrimmer LTR 18-30 Battery Limited Edition, komplektis trimmeri jõhv ja 2 trimmeri tera, pääseb kergesti nurkadesse ja kitsastesse kohtadesse ning tagab korralikud muruservad.
Akutoitel murutrimmer LTR 18-30 Battery on väikese müratasemega usaldusväärne seade. Selle keeratud lõikejõhv on eriti heade omadustega: see ei taga mitte ainult täpse lõikamise, vaid ulatub ka aia kõige väiksematesse ja kitsamatesse kohtadesse. Jõhv kohandub automaatselt, tagades alati enda kõige ideaalsema pikkuse. Lisaks tagab äärte trimmerdamise funktsioon kerge vaevaga jalgradade ja terrasside servade puhta ja viimistletud välimuse. Akutoitel murutrimmer on äärmiselt kerge ja selle kahe käe käepide muudab seadme hoidmise ja kasutamise väga mugavaks.
Omadused ja tulu
Tõhus 2-in-1 trimmimissüsteemAutomaatse tugevdusega lõikejoon teeb nurkade ja kitsaste ruumide kerge töö. Kahe teraga trimmeri terad nõudlikuks tööks. Tööriistavaba vahetus nööripooli ja trimmeri tera vahel.
Lõikab ka äärtestPöörlev trimmeripea terrasside ja jalgradade äärte viimistletud väljanägemise saavutamiseks.
Reguleeritav trimmeripeaErgonoomiline trimmerdamine isegi madalate esemete, nt aiapinkide alt.
Väljatõmmatav taimekaitse
- Kaitseb taimi kahjustuste eest, kui trimmerdatakse lillepeenarde äärtest või puude lähedalt.
Teleskoopkäepide
- Reguleeritav vastavalt kasutaja pikkusele. Tagab püstise tööasendi, mis ennetab seljavalu ja -vigastuste teket.
Ergonoomiline käepideme disain
- Kummikattega käepide tagab turvalise haarde ja kasutusmugavuse.
- Reguleeritava kõrgusega kahe käe käepide. Ergonoomilise tööasendi jaoks.
Käepärane kaitsekate
- Automaatne reguleerimine tagab, et jõhv on alati ideaalse pikkusega.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõikediameeter (cm)
|30
|Trimmeri lõikur
|Joonepea ja tera
|Jõhvi pikendus
|automaatne
|Lõikejõhvi geomeetria
|keeratud
|Joone diameeter (mm)
|1,6
|Terade arv
|2
|Kiiruse reguleerimine
|ei
|Kiirus (rpm)
|7800
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1325 x 312 x 315
*Muru äär
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Seadmed
- Pool
- Taimekaitse
- Nurga reguleerimine
- Täiendav käepide
- Pöörlev trimmeripea
Kasutusvaldkonnad
- Muru
- Muru servad
Lisatarvikud
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.