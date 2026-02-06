Murutrimmer LTR 18-30 aku komplektiga

Multifunktsionaalne komplekt tagab muruäärte lihtsa lõikuse, ergonoomilise töö ja võimaldab vaevata niita ka nurkadest: akutoitel murutrimmeri komplekt LTR 18-30 Battery. Komplekti kuulub ka aku ja kiirlaadija.

Akutoitel murutrimmeri LTR 18-30 komplekt on tõeliselt multifunktsionaalne. Keeratud lõikejõhviga trimmer tagab täpsed lõiketulemused ning võimaldab lihtsasti töötada ka aianurkades ja kitsastes oludes. Tänu automaatsele kõrguse reguleerimisfunktsioonile on lõikejoon alati ideaalsel kõrgusel. Servade lõikamise funktsioon tagab puhtad lõiketulemused jalgradade ja terrasside äärtes. Tänu kallutatud nurgale saab muru hõlpsasti trimmerdada ka madalal olevate objektide alt. Läheduses olevate lillede ja puude kahjustumist takistab väljatõmmatav taimekaitse. Nii teleskoopkäepide kui ka reguleeritava kõrgusega kahe käe käepide tagavad ergonoomilise püstise tööasendi. Komplekti kuulub üks aku ja kiirlaadija.

Omadused ja tulu
Murutrimmer LTR 18-30 aku komplektiga: Tõhus lõikesüsteem
Tõhus lõikesüsteem
Lõikefunktsioon muudab töö aia nurkades ja kitsastes kohtades palju lihtsamaks. Keeratud jõhv tagab täpse lõike ja vaikse töö.
Murutrimmer LTR 18-30 aku komplektiga: Lõikab ka äärtest
Lõikab ka äärtest
Pöörlev trimmeripea terrasside ja jalgradade äärte viimistletud väljanägemise saavutamiseks.
Murutrimmer LTR 18-30 aku komplektiga: Reguleeritav trimmeripea
Reguleeritav trimmeripea
Ergonoomiline trimmerdamine isegi madalate esemete, nt aiapinkide alt.
Väljatõmmatav taimekaitse
  • Kaitseb taimi kahjustuste eest, kui trimmerdatakse lillepeenarde äärtest või puude lähedalt.
Teleskoopkäepide
  • Reguleeritav vastavalt kasutaja pikkusele. Tagab püstise tööasendi, mis ennetab seljavalu ja -vigastuste teket.
Ergonoomiline käepideme disain
  • Kummikattega käepide tagab turvalise haarde ja kasutusmugavuse.
  • Reguleeritava kõrgusega kahe käe käepide. Ergonoomilise tööasendi jaoks.
Jõhvi automaatne pikendamine
  • Automaatne reguleerimine tagab, et jõhv on alati ideaalse pikkusega.
Käepärane kaitsekate
  • Kaitsekate kaitseb kasutajat trimmerist paiskuvate muruosakeste eest.
  • Lisatarvikutena tellitavad tugijalad muudavad trimmeri käest panemise tööpauside ajaks lihtsamaks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
  • Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
  • Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Trimmerijõhvi optimaalne kasutamine
  • Ideaalne eriti töömahukate tööde jaoks, nt umbrohu eemaldamine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Lõikediameeter (cm) 30
Trimmeri lõikur Liinipea
Jõhvi pikendus automaatne
Lõikejõhvi geomeetria keeratud
Joone diameeter (mm) 1,6
Kiiruse reguleerimine ei
Kiirus (rpm) 7800
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Mahutavus (Ah) 2,5
Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m) max. 350 (2,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 30 (2,5 Ah)
Aku laadimisaeg (min) 44 / 83
Väljundi võimsus (A) 2,5
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2,5
Kaal, sh pakend (kg) 4,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1325 x 312 x 315

*Muru äär

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
  • Laadija: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)

Seadmed

  • Pool
  • Taimekaitse
  • Nurga reguleerimine
  • Täiendav käepide
  • Pöörlev trimmeripea
Kasutusvaldkonnad
  • Muru
  • Muru servad
