Akutoitel murutrimmeri LTR 18-30 komplekt on tõeliselt multifunktsionaalne. Keeratud lõikejõhviga trimmer tagab täpsed lõiketulemused ning võimaldab lihtsasti töötada ka aianurkades ja kitsastes oludes. Tänu automaatsele kõrguse reguleerimisfunktsioonile on lõikejoon alati ideaalsel kõrgusel. Servade lõikamise funktsioon tagab puhtad lõiketulemused jalgradade ja terrasside äärtes. Tänu kallutatud nurgale saab muru hõlpsasti trimmerdada ka madalal olevate objektide alt. Läheduses olevate lillede ja puude kahjustumist takistab väljatõmmatav taimekaitse. Nii teleskoopkäepide kui ka reguleeritava kõrgusega kahe käe käepide tagavad ergonoomilise püstise tööasendi. Komplekti kuulub üks aku ja kiirlaadija.