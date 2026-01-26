Akutoitel taimeprits PSU 4-18 abistab teid aias vedelike pihustamisel teie taimede hooldamiseks ja kaitsmiseks. Olgu selleks siis väetamine, kahjurite hävitamine, umbrohutõrje või väikeste seemikute kastmine. Surve suurendamiseks pole enam vaja kurnavat käsitsi pumpamist. Lihtsa nupuvajutusega aktiveerite survepihusti pumba. Päästikut on võimalik fikseerida tööasendisse ja pihustusjuga saab reguleerida otsikust - peenest udust kuni punktjoani. Õlarihm hõlbustab akutoitega survepihusti kandmist ja üks käsi on alati vaba. 4-liitrisel paagil on integreeritud täitetaseme näidik ning paagi kaas toimib ka pritsi mõõtmiseks mõõtetopsina. Toru on ergonoomilise töö jaoks pikendatav 75 cm-ni. 18 V taimesprei ruumisäästlikuks hoidmiseks saab toru eemaldada ja kinnitada aku siseküljel oleva toruklambri külge.