Ei mingit tüütut käsitsi pumpamist: akutoitega survepihustiga PSU 4-18 hoolitsete oma taimede eest aias pritsimisudu, väetiste või pihustite abil ühe nupuvajutusega.
Akutoitel taimeprits PSU 4-18 abistab teid aias vedelike pihustamisel teie taimede hooldamiseks ja kaitsmiseks. Olgu selleks siis väetamine, kahjurite hävitamine, umbrohutõrje või väikeste seemikute kastmine. Surve suurendamiseks pole enam vaja kurnavat käsitsi pumpamist. Lihtsa nupuvajutusega aktiveerite survepihusti pumba. Päästikut on võimalik fikseerida tööasendisse ja pihustusjuga saab reguleerida otsikust - peenest udust kuni punktjoani. Õlarihm hõlbustab akutoitega survepihusti kandmist ja üks käsi on alati vaba. 4-liitrisel paagil on integreeritud täitetaseme näidik ning paagi kaas toimib ka pritsi mõõtmiseks mõõtetopsina. Toru on ergonoomilise töö jaoks pikendatav 75 cm-ni. 18 V taimesprei ruumisäästlikuks hoidmiseks saab toru eemaldada ja kinnitada aku siseküljel oleva toruklambri külge.
Omadused ja tulu
TeleskooppihustustoruLaiendatud leviala, hõlpsam ligipääsetavus raskesti ligipääsetavatele kohtadele.
Lukustatav päästikLihtsaks ja väsimatuks tööks.
Lõpmata muutuv pritsimismusterOlenevalt rakendusest saab kasutaja lülituda peene udu ja punktjoa vahel.
4-liitrine paak täitetaseme indikaatoriga
- Pidev ülevaade vedeliku tasemest.
Integreeritud mõõtetops paagi kaanes
- Pihustuse kiire mõõtmine.
Pihustustoru hoidik seadmele
- Ruumisäästlikuks ladustamiseks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- LCD-ekraaniga reaalajatehnoloogia: ekraanile kuvatakse allesjäänud tööaeg, laadimise lõpuni kuluv aeg ja aku võimsus. Kauakestev ja võimas tänu liitiumioonelemendid. Vahetatavat akut saab kasutada kõigis Kärcheri 18 V platvormiga seadmetes.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Töörõhk (bar)
|3
|Vooluhulk (l/h)
|max. 30
|Veepaagi maht (l)
|4
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|750 x 182 x 365
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Õlarihm
- Mõõtetops
Seadmed
- Teleskooppihustustoru: 0.45 m, 0.75 m
- Lukustatav päästik
- Toru kinnitusklamber
- Aku täituvuse indikaator
Kasutusvaldkonnad
- Taimekaitse ja hooldus
- Taimede kastmine
- Lillepeenrad, köögiviljapeenrad
- Õrnad taimed (nt seemikud)
