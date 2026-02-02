OC Handheld Compact on kompaktne käeshoitav kesksurvepesur paindlikuks ja mobiilseks kasutamiseks. Tänu integreeritud liitium-ioonakule ja 5-meetrisele imivoolikule välistest veeallikatest vee võtmiseks saate puhastada sõltumata voolu- või veeühendusest – ideaalne liikvel olles ja maja ümbruses. Kerge ja innovaatiline disain koos sisselükatava käepidemega võimaldab ruumisäästlikku hoiustamist ja lihtsat transporti. 2-astmelise rõhureguleerimisega saab rõhku muuta vahemikus u 6 kuni 15 baari, mis on ideaalne tundlike pindade puhastamiseks või aku tööaja pikendamiseks kuni 30 minutini. LED-näidik annab teavet töörežiimi ja aku kestvuse kohta. 4-ühes Multi Jet võimaldab kiiresti lülituda 4 pihustustüübi vahel, samas kui Kärcheri düüsitehnoloogia tagab õrna ja tõhusa puhastuse. Pesuainet saab peale kanda selleks ettenähtud otsikuga. Ideaalne kiireks ja lihtsaks kasutamiseks ilma aeganõudva seadistamiseta, olgu telkimas, pärast rattasõitu või matka või aias. Akut saab laadida USB-C kaudu. See ei ühildu aiavooliku liitmikega.