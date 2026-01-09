Multifunktsionaalne Plus pihustuspüstol
Neli pihustusmustrit, pööratav mugavuskäepide ja membraanitehnoloogia tilkumisvabaks kasutamiseks: multifunktsionaalne pihustuspüstol Plus sobib suurepäraselt nõudlike kastmistoimingute jaoks.
Erinevate nõuetega taimi saab hõlpsasti kasta multifunktsionaalse pihustuspüstoli Plus abil. Kärcheri välja töötatud uuenduslik membraanitehnoloogia tagab tilgavaba pihustuspea iga kasutusviisi korral – isegi pritsimismustri vahetamisel. Vajadusel saab dušiketta membraani eemaldada ja puhastada, nii et alati oleks tagatud optimaalsed pritsimistulemused. Pööratav käepide, millega lukustatavat päästikut saab suunata ette või taha, võimaldab pihustuspüstolit kasutada individuaalsete eelistuste kohaselt. Sellel mudelil on ka 4 pritsimismustrit: duši-, punkt- ja lamejuga, aga ka peen pihustusudu. See sobib suurepäraselt tundlike taimede õrnaks kastmiseks, kusjuures dušijuga sobib ideaalselt taime- ja lillepeenarde kastmiseks. Aias väiksemate puhastustööde jaoks on soovitatav kasutada punktjuga. Ja kasutades ühe käega juhitavat juhtventiili, saab veevoolu kohandada vastavalt vajadusele. Muide, Kärcheri pihustid ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega ja neid saab probleemideta ühendada teie aiavoolikuga.
Omadused ja tulu
Spetsiaalne membraantehnoloogia
Keeratav käepide
Ergonoomiline juhtventiil
Päästikukäepideme lihtne lukustus
Neli valitavat lukustusfunktsiooniga pritsimismustrit: dušš, lame juga, aeraatorjuga, pihustusudu
Pehmed plastelemendid
Isetühjenev
Eemaldatav dušiketas
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|240 x 70 x 127
Seadmed
- Pihustusmustrite arv: 4
- Keeratav käepide
- Käepideme lukustus
- Veevoolu hulka saab reguleerida.
- Isetühjenemisfunktsioon
- Pehmed plastelemendid
- Pihustusmuster: pihustusudu
- Pihustusmuster: horisontaalne lame juga
- Pihustusmuster: punktjuga
- Pihustusmuster: sprinkler
