Pihustuspüstol
Pihustuspüstol väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Pihustusmuster on reguleeritav üksikust joast kuni õrna piserduseni, 3-astmeline veevoolu reguleerimine ja riputuskonks.
Pihustuspüstol väikeste ja keskmise suurusega alade ja aedade kastmiseks. Ergonoomiline käepide võimaldab mugavalt töötada ka ühe käega, et hõlpsasti kasta erinevaid taimi ning puhastada aiatööriistu ja -mööblit. Pihustusotsikul on ka teisi kasulikke funktsioone, näiteks reguleeritav pihustusmuster tugevast joast kuni uduvihmani ning 3-astmeline veevoolu hulga reguleerimine. Püstolil on ka praktiline riputushaak. Seda atraktiivse disainiga püstolit on lihtne kasutada ning sellel on lai valik kasulikke funktsioone. Lühidalt: see on ideaalne lahendus mitmeteks aiatöödeks. Märkus: Kärcheri pihustusotsikud sobivad kõikide olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
3-astmeline veevoolu hulga reguleerimine
- Võimaldab vee vooluhulga 3-astmelist reguleerimist
Pihustusmustreid saab reguleerida tugevast joast kuni õrna piserduseni.
- Pihustusmustrit on võimalik reguleerida tugevast õrnani.
Riputuskonks
- Lihtne hoiustada
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|100 x 33 x 170
Seadmed
- Pihustusmuster: koonusjuga
- Pihustusmuster: punktjuga
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -seadmed