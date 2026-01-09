Võnkuv vihmuti OS 5.320 S keskmiste ja suurte alade ja aedade kastmiseks. Võnkuv vihmuti kastab maksimaalselt 320 m2. Uuenduslik vihmuti, millel on veevoolu reguleerimisvõimalus nullist kuni maksimumini. Vihmuti on varustatud kinnitusvaiadega, mida saab vajadusel eemaldada. Kärcheri uusi võnkuvaid vihmuteid on nüüd veelgi lihtsam kasutada. Vihmutitel on pritsmekaitse SplashGuard, mille abil on vihmutit mugav paika seada ja suunata ennast märjaks tegemata. Kärcheri vihmutitel on järeleproovitud ja katsetatud kiirkinnitussüsteem ning neid on lihtne ühendada aiavoolikutega. Nutikas on kasta Kärcheri seadmetega!