Aiapump BP 5.000 Garden Set Plus
BP 5.000 Garden Set Plus on tänu imemis- ja aiavooliku komplektile kohe kasutusvalmis. Vastupidav ja võimas aiapump sobib ideaalselt paakidest/tsisternidest kastmiseks.
Võib kasutada koheselt: Aiapumba komplekt BP 5.000 Garden Set Plus koos 3,5 m vaakumikindla spiraalvoolikuga koos filtri ja tagasilöögiklapiga (G1" ühenduskeere, läbimõõt 3/4") ja aiavooliku komplekt, mis sisaldab 20 m Kärcher PrimoFlex voolik (1/2" läbimõõduga) sobib suurepäraselt aia kastmiseks veekogudest või paakidest. Aiavooliku komplekt sisaldab ka otsikut, pistikuid ja kraaniadapterit. Tugevat pumpa on lihtne transportida tänu ergonoomilisele käepidemele. Kärcheri aiapumbad on hooldusvaba, paigaldatav ilma tööriistu kasutamata ning tänu suurele jalglülitile saab mugavalt sisse ja välja lülitada kaitstes selga. Kvaliteetsed materjalid lubavad pikka eluiga Kärcher pakub ka pikendatud garantiid viieks aastaks. Elektroonilisest rõhulülitist saab BP 5.000 Gardeni uuendada automaatse Start/Stop-funktsiooniga pumbaks – veelgi suurema mugavuse tagamiseks aias või majapidamises kasutatava veevarustuse jaoks.
Omadused ja tulu
Töökindel ja vastupidavKärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.
Mugav jalglülitiLihtne sisse ja välja lülitada — ei koorma selga.
KasutusvalmisSisaldab kasutusvalmis spiraali ja aiavooliku komplekti.
Optimaalne imemine
- Kvaliteetne pump pumpab vett edukalt kuni 8 m sügavuselt, näiteks tsisternist.
Eraldi täiteava
- Lihtne täita enne kasutamist.
Nõrutuskruvi
- Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.
Optimiseeritud adapterid
- Optimaalne tihendussüsteem pumba lihtsaks ja tööriistadeta ühendamiseks.
Ergonoomiline käepide
- Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|650
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 5000
|Tõstekõrgus (m)
|max. 40
|Rõhk (bar)
|max. 4
|Imemiskõrgus (m)
|8
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Ühenduskeere
|G1
|Toitekaabel (m)
|1,5
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|372 x 186 x 231
Scope of supply
- Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele
- Kahesuunaline ühendusadapter G 1 pumpadele
- Sisaldab imikomplekti PerfectConnect
- sisaldab aiakastmiskomplekti
Seadmed
- Optimeeritud ühendus
- Mugav jalglüliti
- Eraldi täiteava
- Vee äravoolu ventiil
- Ergonoomiline kandesang
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
