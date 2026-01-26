Võib kasutada koheselt: Aiapumba komplekt BP 5.000 Garden Set Plus koos 3,5 m vaakumikindla spiraalvoolikuga koos filtri ja tagasilöögiklapiga (G1" ühenduskeere, läbimõõt 3/4") ja aiavooliku komplekt, mis sisaldab 20 m Kärcher PrimoFlex voolik (1/2" läbimõõduga) sobib suurepäraselt aia kastmiseks veekogudest või paakidest. Aiavooliku komplekt sisaldab ka otsikut, pistikuid ja kraaniadapterit. Tugevat pumpa on lihtne transportida tänu ergonoomilisele käepidemele. Kärcheri aiapumbad on hooldusvaba, paigaldatav ilma tööriistu kasutamata ning tänu suurele jalglülitile saab mugavalt sisse ja välja lülitada kaitstes selga. Kvaliteetsed materjalid lubavad pikka eluiga Kärcher pakub ka pikendatud garantiid viieks aastaks. Elektroonilisest rõhulülitist saab BP 5.000 Gardeni uuendada automaatse Start/Stop-funktsiooniga pumbaks – veelgi suurema mugavuse tagamiseks aias või majapidamises kasutatava veevarustuse jaoks.