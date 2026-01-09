Kauapüsiv ja hooldusvaba kvaliteetne pump BP 7 Home & Garden sobib ideaalselt vee taaskasutamiseks alternatiivsete veeallikate kasutamiseks, nii aia kastmiseks kui teie pesumasina või tualeti veega varustamiseks. BP 7 lülitub tänu automaatse käivitumise/seiskumise funktsioonile iseseisvalt tööle ja ka uuesti välja. Avariiolukorra puhul lülitab kuivalt töötamise eest kaitsev funktsioon pumba välja ning süttib rikkest märku andev tuli. 5-astmeline ajam on muljetavaldavalt töökindel, tõhus ja vaikne. Sama vooluhulga juures vajab pump BP 7 Home & Garden vähem energiat kui tavalised jugapumbad – energiasääst on ligikaudu 30%. Mugavuselemendid nagu näiteks integreeritud jalglüliti, 2 väljundit samaaegseks tööks kahe seadmega ja müra summutavad kummijalad on ühendatud selliste ohutuselementidega nagu standardne eelfilter ja integreeritud kontrollventiil töökindluse tagamiseks. Kärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.