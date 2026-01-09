Kodu- ja aiapump BP 7 Home & Garden
Kauakestev esmaklassiline kodu- ja aiapump BP 7 Home & Garden tõhusa 5-astmelise ajamiga aia kastmiseks ja majapidamise veega varustamiseks (nt vihmaveega). Lihtne, tugev, ohutu!
Kauapüsiv ja hooldusvaba kvaliteetne pump BP 7 Home & Garden sobib ideaalselt vee taaskasutamiseks alternatiivsete veeallikate kasutamiseks, nii aia kastmiseks kui teie pesumasina või tualeti veega varustamiseks. BP 7 lülitub tänu automaatse käivitumise/seiskumise funktsioonile iseseisvalt tööle ja ka uuesti välja. Avariiolukorra puhul lülitab kuivalt töötamise eest kaitsev funktsioon pumba välja ning süttib rikkest märku andev tuli. 5-astmeline ajam on muljetavaldavalt töökindel, tõhus ja vaikne. Sama vooluhulga juures vajab pump BP 7 Home & Garden vähem energiat kui tavalised jugapumbad – energiasääst on ligikaudu 30%. Mugavuselemendid nagu näiteks integreeritud jalglüliti, 2 väljundit samaaegseks tööks kahe seadmega ja müra summutavad kummijalad on ühendatud selliste ohutuselementidega nagu standardne eelfilter ja integreeritud kontrollventiil töökindluse tagamiseks. Kärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.
Omadused ja tulu
Lihtne kasutada nii kodus kui aias.
- Vee usaldusväärne tagamine kodumajapidamisse ja pidev surve aia kastmiseks.
Ohutu ja vastupidav
- Seadme standardkomplekti kuuluvad eelfilter, tagasilöögiklapp ja kuivtöötamise kaitse.
Mitmeastmeline pumba tüüp
- Äärmiselt energiasäästlik ja vaikne.
Automaatse käivitumise/seiskumise funktsioon
- Vajadusel käivitub ja seiskub pump automaatselt.
Optimaalne imemine
- Kvaliteetne pump tõmbab vee 8 meetri sügavuselt (nt tsisternist) hetkega välja.
Ekraan veateadete jaoks
- Imemise või survega seotud veateated kuvatakse.
Kaks veeväljundit
- Mitmeotstarbeline: nt sprinkleriga muru niisutamiseks ja samal ajal aiapihustitega kastmiseks.
Painduv T-adapter
- Paindlik paigaldus ühendatud voolikute optimaalseks joondamiseks.
Mugav jalglüliti
- Lihtne sisse ja välja lülitada — ei koorma selga.
Ergonoomiline käepide
- Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1200
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 6000
|Tõstekõrgus (m)
|60
|Rõhk (bar)
|max. 6
|Imemiskõrgus (m)
|8
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Ühenduskeere
|G1
|Toitejuhe (m)
|1,85
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|13,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|15,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele
Seadmed
- Optimeeritud ühendus
- Mugav jalglüliti
- Automaatne start/stopp funktsioon
- Standardne eelfilter ja tagasilöögiklapp
- Kuivalt töötamise kaitse
- Suur täiteava
- Ergonoomiline kandesang
- Juhtmehoidik
- Ekraan veateadete jaoks
- Kaks veeväljundit
- Pöörlevad ja müra vähendavad kummijalad
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
- Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.