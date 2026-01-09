Kodu- ja aiapump BP 7 Home & Garden

Kauakestev esmaklassiline kodu- ja aiapump BP 7 Home & Garden tõhusa 5-astmelise ajamiga aia kastmiseks ja majapidamise veega varustamiseks (nt vihmaveega). Lihtne, tugev, ohutu!

Kauapüsiv ja hooldusvaba kvaliteetne pump BP 7 Home & Garden sobib ideaalselt vee taaskasutamiseks alternatiivsete veeallikate kasutamiseks, nii aia kastmiseks kui teie pesumasina või tualeti veega varustamiseks. BP 7 lülitub tänu automaatse käivitumise/seiskumise funktsioonile iseseisvalt tööle ja ka uuesti välja. Avariiolukorra puhul lülitab kuivalt töötamise eest kaitsev funktsioon pumba välja ning süttib rikkest märku andev tuli. 5-astmeline ajam on muljetavaldavalt töökindel, tõhus ja vaikne. Sama vooluhulga juures vajab pump BP 7 Home & Garden vähem energiat kui tavalised jugapumbad – energiasääst on ligikaudu 30%. Mugavuselemendid nagu näiteks integreeritud jalglüliti, 2 väljundit samaaegseks tööks kahe seadmega ja müra summutavad kummijalad on ühendatud selliste ohutuselementidega nagu standardne eelfilter ja integreeritud kontrollventiil töökindluse tagamiseks. Kärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.

Omadused ja tulu
Lihtne kasutada nii kodus kui aias.
  • Vee usaldusväärne tagamine kodumajapidamisse ja pidev surve aia kastmiseks.
Ohutu ja vastupidav
  • Seadme standardkomplekti kuuluvad eelfilter, tagasilöögiklapp ja kuivtöötamise kaitse.
Mitmeastmeline pumba tüüp
  • Äärmiselt energiasäästlik ja vaikne.
Automaatse käivitumise/seiskumise funktsioon
  • Vajadusel käivitub ja seiskub pump automaatselt.
Optimaalne imemine
  • Kvaliteetne pump tõmbab vee 8 meetri sügavuselt (nt tsisternist) hetkega välja.
Ekraan veateadete jaoks
  • Imemise või survega seotud veateated kuvatakse.
Kaks veeväljundit
  • Mitmeotstarbeline: nt sprinkleriga muru niisutamiseks ja samal ajal aiapihustitega kastmiseks.
Painduv T-adapter
  • Paindlik paigaldus ühendatud voolikute optimaalseks joondamiseks.
Mugav jalglüliti
  • Lihtne sisse ja välja lülitada — ei koorma selga.
Ergonoomiline käepide
  • Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 1200
Maksimaalne voolutugevus (l/h) < 6000
Tõstekõrgus (m) 60
Rõhk (bar) max. 6
Imemiskõrgus (m) 8
Väljutatava vee temperatuur (°C) max. 35
Ühenduskeere G1
Toitejuhe (m) 1,85
Pinge (V) 230 - 240
Sagedus (Hz) 50
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 13,4
Kaal, sh pakend (kg) 15,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 x 540 x 373

Scope of supply

  • Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele

Seadmed

  • Optimeeritud ühendus
  • Mugav jalglüliti
  • Automaatne start/stopp funktsioon
  • Standardne eelfilter ja tagasilöögiklapp
  • Kuivalt töötamise kaitse
  • Suur täiteava
  • Ergonoomiline kandesang
  • Juhtmehoidik
  • Ekraan veateadete jaoks
  • Kaks veeväljundit
  • Pöörlevad ja müra vähendavad kummijalad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
  • Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.
Lisatarvikud
