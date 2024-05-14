eco!Booster
See võib olla meie kõigi aegade suurim WOW: ülitõhus Kärcher eco!Booster. 50 protsenti suurema puhastusjõudlusega tekitab see õrnadel pindadel WOW efekti veelgi kiiremini ja lihtsamalt kui tavaline lame jugaotsik. Eriti imeline on see, et seade pakub 50 protsenti suuremat vee ja energia kulutõhusust, säästes väärtuslikke ressursse. Tugevalt kleepunud mustuse korral saate üksikute alade täiendavaks puhastamiseks lisaseadme eemaldada.
50% suurem puhastusjõudlus
Kiirema WOW teguri saavutamiseks: eco!Booster seab õrnade pindade puhastamiseks uued võrdlusalused. See eemaldab väga ühtlaselt mustust palju laiemalt alalt kui eelmine lame jugaotsik. See tähendab, et mustus eemaldatakse tõeliselt tõhusalt.
50% suurem energiasäästlikkus
Suurem puhastusjõudlus väiksema energiakuluga: eco!Booster võimaldab teil sama survepesuriga puhastada sama piirkonda, kuid palju vähema ajaga.
"* Võrreldes lameda jugaotsiku puhastustulemusega.
** Põhineb võimel puhastada 50 protsenti rohkem pinda kui sama koguse energia ja vee kogusega lameda jugaotsikuga."
Kärcher eco!Booster on saadaval paljude meie survepesurite jaoks nii era- kui ka kommertskasutuseks.
Home & Garden sarja survepesuritele mõeldud eco!Booster muudab kodu ümbruses koristamise veelgi tõhusamaks.
Lihtsalt hädavajalik
Selle võime isegi õrnemaid pindu võimsalt ja tõhusalt puhastada muudab eco!Boosteri kasutamise tõeliselt kõikehõlmavaks.
Fassaadi puhastamine
Eriti kangekaelne on mustus töötlemata fassaadipindade pragudes. eco!Boosteri kõrge puhastusjõudlus ja tõhusus võimaldab teil kiiresti ja vaevata eemaldada mitte ainult peeneid tolmu- ja tahmaosakesi, vaid ka kasvavaid organisme, nagu orgaanilised organismid ja samblikud.
Puidust pinnad
eco!Booster on uus võrdlusalus puitpindade tõhusaks puhastamiseks. Kas puitmööbli või eramajade aedade puhastamiseks või tervete puitfassaadide, voodrilaudade või kõnniteede professionaalseks puhastamiseks: 50 protsenti suurema pindala jõudlusega kui tavaline lame jugaotsik, kusjuures võimas eco!Booster säästab aega, kulu ja raha kõikjal, kus seda kasutatakse.
Sõiduki puhastamine
Sõidukite puhastamine ei tähenda ainult nende välimuse parandamist. Mustuse, näiteks õietolmu, putukate jääkide, teesoola jms regulaarne eemaldamine on sõiduki väärtust säilitava hoolduse alus. Vaatamata suurenenud efektiivsusele teeb eco!Booster seda eriti hästi ressursse säästval viisil.
PUHASTAB ROHKEM. SÄÄSTAB VETT
eco!Booster sobib kõikidele Kärcher Home & Garden K 4, K 5 ja K 7 klassi survepesuritele. Siit leiate kiiresti oma survepesuri jaoks õige mudeli.
eco!Booster 130 K 4 mudelitele
eco!Booster 130 sobib kõikidele Kärcher K 4 klassi survepesuritele. Siit leiate kiiresti oma survepesuri K 4 jaoks õige mudeli.
eco!Booster 145 K 5 mudelitele
eco!Booster 145 sobib kõikidele Kärcher K 5 klassi survepesuritele. Siit leiate kiiresti oma survepesuri K 5 jaoks õige mudeli.
eco!Booster 180 K 7 mudelitele
eco!Booster 180 sobib kõikidele Kärcher K 7 klassi survepesuritele. Siit leiate kiiresti oma survepesuri K 7 jaoks õige mudeli.