Kärcheri autolaadija laeb elektrilist jääkaabitsat ja mobiilset välisurvepesurit auto 12-voldisest sigaretisüütajast. Sel viisil saab mõlemat seadet hõlpsasti autoaku abil sõitmise ajal laadida ning need on seega alati kasutusvalmis. Autolaadija tagab seega parema kasutusmugavuse ja paindlikkuse.