Autolaadija
Alati kasutusvalmis, ka reisides – koos autolaadijaga saab elektrilist jääkaabitsat ja mobiilset välisurvepesurit autoaku abil ka teel olles laadida.
Kärcheri autolaadija laeb elektrilist jääkaabitsat ja mobiilset välisurvepesurit auto 12-voldisest sigaretisüütajast. Sel viisil saab mõlemat seadet hõlpsasti autoaku abil sõitmise ajal laadida ning need on seega alati kasutusvalmis. Autolaadija tagab seega parema kasutusmugavuse ja paindlikkuse.
Omadused ja tulu
Ühendamiseks auto standardsesse sigaretisüütajasse
- Mugavaks ühendamiseks auto külge
Alati kasutusvalmis – isegi reisides.
- Tänu võimalusele laadida seadet auto aku pealt, on alati tagatud seadme aku piisav tööaeg.
- Suurem paindlikkus ja sõltumatus toitepistikust.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|100 x 24 x 24