Kaheosaline rullharjade komplekt on ideaalne täiendus PCL 4 terrassipuhastusvahendile, mis on spetsiaalselt kohandatud siledate ja tihendatud kiviplaatide ja plaatide põhjalikuks ning ühtlaseks puhastamiseks välistingimustes. Eemaldage vaevata pinnamust, nagu orgaaniline kasv või sammal, ja saavutage terrassi puhastamisel suurepärased puhastustulemused.