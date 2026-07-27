Harjad kivipinnale PCL 4
Ideaalne lisand terrasside ja rõdude puhastamiseks: kaheosaline rullide komplekt terrassipuhastajale PCL 4. Eemaldab pingutuseta orgaanilise kasvu ja sambla siledatelt kiviplaatidelt välistingimustes.
Kaheosaline rullharjade komplekt on ideaalne täiendus PCL 4 terrassipuhastusvahendile, mis on spetsiaalselt kohandatud siledate ja tihendatud kiviplaatide ja plaatide põhjalikuks ning ühtlaseks puhastamiseks välistingimustes. Eemaldage vaevata pinnamust, nagu orgaaniline kasv või sammal, ja saavutage terrassi puhastamisel suurepärased puhastustulemused.
Omadused ja tulu
Puhastab siledad kivipinnad põhjalikult ja ühtlaselt
Harjaste materjal, mis on spetsiaalselt kohandatud puhastusülesandeks
Optimeeritud harjaprofiil siledate kivipindade puhastamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|134 x 100 x 100
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Rõdu