Terrassipõrandaid tuleb regulaarselt ja piisavalt puhastada, et hoida neid ilmastikust tingitud mustuse eest. Spetsiaalselt puitpindade ja WPC põrandakatete jaoks mõeldud rullharjadega saab välispiirkondades oleva mustuse eemaldada eriti ühtlaselt ja põhjalikult. Komplekti kuuluvat kahte rullharja on lihtne vahetada ja need võivad asendada terrassipuhastusvahendi PCL 4 komplekti kuuluvaid harju.