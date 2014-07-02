Imemisvoolik, hulgitarne

Vaakumikindla spiraalvooliku võib lõigata vajalikule pikkusele ja ühendada selle sukel-, aia-, sukel-surve või kõrgsurvepumbaga.

25 m pikkune 3/4" läbimõõduga vaakumikindel spiraalvoolik universaalseks kasutuseks. Vooliku võib lõigata soovitud pikkusele. Voolikut saab kasutada ka individuaalse komplektina koos Kärcheri adapterite ja imemisfiltritega. Ideaalne ühendamiseks kodumajapidamistes kasutatavate sukel-, aia-, sukel-surve- või kõrgsurvepumpadega.

Omadused ja tulu
Meetri kaupa
  • Voolikud võib lõigata soovitud pikkusele. Võib kasutada eraldiseisvate imemisvoolikukomplektidena koos ühendustarvikute ja imemisfiltritega.
Vaakumikindel spiraalvoolik
  • Paindlik voolik vee võtmiseks ja pumpamiseks
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (m) 25
Läbimõõt 3/4″
Värvus Must
Kaal (kg) 4,2
Kaal, sh pakend (kg) 4,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 380 x 380 x 152
Kasutusvaldkonnad
  • Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.