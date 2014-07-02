Imemisvoolik torudele
Kasutusvalmis ja vaakumkindel imemisvoolik pumpade ühendamiseks kaevude või imemispoolel asuvate torudega. Kodumajapidamises kasutatavatele kõrgsurvepumpadele.
Kasutusvalmis 0,6 m pikkune 3/4" läbimõõduga vaakumikindel spiraalvoolik universaalseks kasutuseks. Sobib ühendamiseks kodumajapidamistes kasutatavate kõrgsurvepumpade imipoolega. Imemisvoolik, mille mõlemas otsas on G1 (33,3 mm) ühenduskeere. Äärmiselt paindlik voolik vähendab olulisel määral püsipaigaldiste mürataset. Märkus: imemisvoolikut ei tohi kasutada survevoolikuna!
Omadused ja tulu
Vaakumikindel ühendus pumbast kuni kaevu ja torudeni
- Majapidamisvee pumba ühendamisel saab seda voolikut kasutada imemispoolel, et teostada paindlik ja müravaba ühendus pumba torusüsteemiga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pikkus (m)
|0,6
|Läbimõõt
|3/4″
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|600 x 50 x 50
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.