Imemisvoolik torudele

Kasutusvalmis ja vaakumkindel imemisvoolik pumpade ühendamiseks kaevude või imemispoolel asuvate torudega. Kodumajapidamises kasutatavatele kõrgsurvepumpadele.

Kasutusvalmis 0,6 m pikkune 3/4" läbimõõduga vaakumikindel spiraalvoolik universaalseks kasutuseks. Sobib ühendamiseks kodumajapidamistes kasutatavate kõrgsurvepumpade imipoolega. Imemisvoolik, mille mõlemas otsas on G1 (33,3 mm) ühenduskeere. Äärmiselt paindlik voolik vähendab olulisel määral püsipaigaldiste mürataset. Märkus: imemisvoolikut ei tohi kasutada survevoolikuna!

Omadused ja tulu
Vaakumikindel ühendus pumbast kuni kaevu ja torudeni
  • Majapidamisvee pumba ühendamisel saab seda voolikut kasutada imemispoolel, et teostada paindlik ja müravaba ühendus pumba torusüsteemiga.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (m) 0,6
Läbimõõt 3/4″
Värvus Must
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 600 x 50 x 50
Kasutusvaldkonnad
  • Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.