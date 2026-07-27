Pinnapesur FR Classic on ideaalne esmatasandi mudel Kärcheri pinnapesurite valikus, et puhastada nii sees kui väljas asuvad pinnad. Seadme maksimaalne töösurve on muljetavaldavad 150 bar ning vee vooluhulk 40 °C juures on 600 liitrit tunnis. Märkus: düüsi komplekt tuleb tellida eraldi.