Õhuga töötav imemisotsik on ideaalne kohevate vaipade puhastamiseks ning koera- ja kassikarvade eemaldamiseks. Turbootsik töötab tolmuimejast tuleva õhu abil. Pöörlev hari tagab veelgi paremad puhastustulemused. Sügavale kiudude vahele tunginud mustus tuuakse pinnale ja eemaldatakse efektiivselt. Intensiivseks, põhjalikuks ja hügieeniliseke puhastuseks. Sobib tolmuimejatele VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 ja DS 5600.