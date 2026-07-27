Kärcher'i 90. juubel: SG 4/2 Classic Anniversary Edition auru puhastaja mustas värvitoonis teeb muljetavaldavaid puhastustulemusi, pakub suurepärast hinna ja kvaliteedi suhet ning on väga efektiivne. Ainulaadne kõik-ühes kasti disain muudab selle tugevaks ja vastupidavaks. Kaaludes vaid 7,5 kilogrammi, on see oma klassi kõige kompaktsem professionaalne aurupuhastaja, valmis kasutamiseks vaid 3 minutiga ning lihtsasti kasutatav. Masina 4-baarine aururõhk pakub piisavalt võimsust põhjalikuks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks ilma kemikaalideta. Pinnad nagu letid, joogiautomaadid, plaadid, pliidiplaadid ja ahjud jäävad laitmatult puhtaks. Lülitatav VapoHydro funktsioon kuuma veega on saadaval eriti kangekaelse mustuse ja rasva puhul. Eemaldatavat veepaaki on lihtne täita. Masinas on palju lisatarvikuid, sealhulgas auruvoolik, käsiotsik, punktjoaotsik, võimsusotsik, ümar hari, lame hari, aurukraapija ja mikrokiust kattekate. Põrandanotsik on saadaval ka valikuliselt. Juubeliversiooni kuulub ka rõivaste auruti, mis värskendab ja silub tekstiile, nagu riided ja kardinad.