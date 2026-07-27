Aurupesur SG 4/2 Classic Anniversary Edition
Kompaktne ja lihtsasti kasutatav: SG 4/2 Classic Anniversary Edition auru puhastaja mustas värvitoonis, millel on ainulaadne kõik-ühes kasti disain ning VapoHydro funktsioon kemikaalivaba puhastamise jaoks.
Kärcher'i 90. juubel: SG 4/2 Classic Anniversary Edition auru puhastaja mustas värvitoonis teeb muljetavaldavaid puhastustulemusi, pakub suurepärast hinna ja kvaliteedi suhet ning on väga efektiivne. Ainulaadne kõik-ühes kasti disain muudab selle tugevaks ja vastupidavaks. Kaaludes vaid 7,5 kilogrammi, on see oma klassi kõige kompaktsem professionaalne aurupuhastaja, valmis kasutamiseks vaid 3 minutiga ning lihtsasti kasutatav. Masina 4-baarine aururõhk pakub piisavalt võimsust põhjalikuks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks ilma kemikaalideta. Pinnad nagu letid, joogiautomaadid, plaadid, pliidiplaadid ja ahjud jäävad laitmatult puhtaks. Lülitatav VapoHydro funktsioon kuuma veega on saadaval eriti kangekaelse mustuse ja rasva puhul. Eemaldatavat veepaaki on lihtne täita. Masinas on palju lisatarvikuid, sealhulgas auruvoolik, käsiotsik, punktjoaotsik, võimsusotsik, ümar hari, lame hari, aurukraapija ja mikrokiust kattekate. Põrandanotsik on saadaval ka valikuliselt. Juubeliversiooni kuulub ka rõivaste auruti, mis värskendab ja silub tekstiile, nagu riided ja kardinad.
Omadused ja tulu
Kompaktne kõik-ühes-kastis disainPika kasutuseaga töökindel ja see tõttu ka väga ökonoomne masin. Tarvikute mugav salvestamine masinas, mis säästab ruum Tänu väikesele kaalule (7,5 kg) saab seda kergesti ühe käega transportida.
Lihtne juhtimiskontseptsioonMugav survekang, millega saab auru puhastaja sisse ja välja lülitada. LED-tuled näitavad kasutusvalmidust, veepuudust ja hooldusintervalli.
Funktsioon VapoHydroVõimas puhastuskombinatsioon aurust ja kuumast veest. Lahustunud mustus on kergesti loputatav. Suurendab puhastusvõimsust väga kangekaelse mustuse korral.
Laia valikuga tarvikud
- Mitmekülgne lisatarvikute komplekt erinevate pindade puhastamiseks.
- Tarvikute mugav salvestamine masinas, mis säästab ruum
- Põrandaotsik, aknaotsik ja tekstiiliotsik on saadaval valikuliselt.
Eemaldatav veemahuti
- Värsket vett saab paaki täita igal ajal.
- Pikk puhastusaeg auruga või VapoHydro funktsiooniga ilma katkestusteta.
Igal hetkel kiirelt kasutusvalmis
- Kasutusvalmis 3 minutiga pärast sisselülitamist.
- Kõik tarvikud on kergesti ligipääsetavad tänu kõik-ühes kasti disainile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Katla maht (l)
|0,5
|Paagi maht (l)
|1,5
|Aururõhk (bar)
|max. 4
|Kütteväljund (W)
|2250
|Boileri temperatuur (°C)
|max. 145
|Kaabli pikkus (m)
|5
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|460 x 298 x 265
Scope of supply
- Käsinotsik koos harjaga: 165 mm
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.5 m
- Rõivaste auruti
- Mikrokiudkate käeotsikule
- Võrgusilmaga kott tarvikutele
Seadmed
- Ergonoomiline kandesang
- Survedüüs
- pikk Auru/imemisvoolik
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõigi tüüpide sanitaarruumide puhastamiseks turismiasutustes
- Tööpindade, valamute, õhupuhastite, köögikraanide puhastamiseks
- Hügieeniline puhastus ja desinfitseerimine ilma kemikaalideta
- Tihedalt külastatavate alade, nagu buffeed, vitriinid või letid, puhastamiseks
- Valamute, dušinurkade, vannide, peeglite ja akende puhastamiseks
- Suurepärane kasutamiseks kämpingutes, kruiisilaevadel ja puhkemajades
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.