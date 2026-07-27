Aurupesur SG 4/2 Classic *EU
Omadused ja tulu
Kompaktne kõik-ühes-kastis disainPika kasutuseaga töökindel ja see tõttu ka väga ökonoomne masin. Tarvikute mugav salvestamine masinas, mis säästab ruum Tänu väikesele kaalule (7,5 kg) saab seda kergesti ühe käega transportida.
Lihtne juhtimiskontseptsioonMugav survekang, millega saab auru puhastaja sisse ja välja lülitada. LED-tuled näitavad kasutusvalmidust, veepuudust ja hooldusintervalli.
Funktsioon VapoHydroVõimas puhastuskombinatsioon aurust ja kuumast veest. Lahustunud mustus on kergesti loputatav. Suurendab puhastusvõimsust väga kangekaelse mustuse korral.
Laia valikuga tarvikud
- Mitmekülgne lisatarvikute komplekt erinevate pindade puhastamiseks.
- Tarvikute mugav salvestamine masinas, mis säästab ruum
- Põrandaotsik, aknaotsik ja tekstiiliotsik on saadaval valikuliselt.
Eemaldatav veemahuti
- Värsket vett saab paaki täita igal ajal.
- Pikk puhastusaeg auruga või VapoHydro funktsiooniga ilma katkestusteta.
Igal hetkel kiirelt kasutusvalmis
- Kasutusvalmis 3 minutiga pärast sisselülitamist.
- Kõik tarvikud on kergesti ligipääsetavad tänu kõik-ühes kasti disainile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Katla maht (l)
|0,5
|Paagi maht (l)
|1,5
|Aururõhk (bar)
|max. 4
|Kütteväljund (W)
|2250
|Boileri temperatuur (°C)
|max. 145
|Kaabli pikkus (m)
|5
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|460 x 298 x 265
Scope of supply
- Käsinotsik koos harjaga: 165 mm
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.5 m
- Mikrokiudkate käeotsikule
- Võrgusilmaga kott tarvikutele
Seadmed
- Ergonoomiline kandesang
- Survedüüs
- pikk Auru/imemisvoolik
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõigi tüüpide sanitaarruumide puhastamiseks turismiasutustes
- Tööpindade, valamute, õhupuhastite, köögikraanide puhastamiseks
- Hügieeniline puhastus ja desinfitseerimine ilma kemikaalideta
- Tihedalt külastatavate alade, nagu buffeed, vitriinid või letid, puhastamiseks
- Valamute, dušinurkade, vannide, peeglite ja akende puhastamiseks
- Suurepärane kasutamiseks kämpingutes, kruiisilaevadel ja puhkemajades
Lisatarvikud
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