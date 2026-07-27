Kõrgsurvepesur HD 25/15-4 Cage Plus
Ideaalne rohket vett nõudvateks puhastustöödeks: 150 baarise töörõhu, 2500 l/h veevoolu hulga ja roostevabast terasest raamiga kõrgsurvepesur HD 25/15–4 Cage Plus.
HD 25/15–4 Cage Plus on meie mobiilne puhastusspetsialist, mis saab hakkama ka põllumajanduse ja ehitusplatside rasketes tingimustes. See kolmefaasilise süsteemiga soojenduseta kõrgsurvepesur on muljetavaldav just rohket vett nõudvatel puhastustöödel tänu oma kõrgekvaliteetsele väntvõlliga pumbale, mis annab tohutu veevoolu hulga kuni 2500 l/h. Töörõhuga 150 baari suudab see hakkama saada ka äärmusliku mustusega nagu seda leidub suuremahulistel tallide või kivimurdude, kivitöötlemise tehaste ja muude, pinnase ja kaevamisega tegelevate suurte ehitusplatside puhastustöödel. Uuendused nagu EASY!Lock kiirvabastuslukud muudavad kasutuse tunduvalt mugavamaks. Võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega muudavad need seadme kasutuse viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga. Viimaks, kuid mitte vähem tähtsana, on seadmel torkekindlad rattakummid, mis tagavad seadme lihtsa manööverdamise ja käsitsemise ebaühtlasel pinnal.
Omadused ja tulu
Puuri raamVastupidava, toruja välisraamiga Integreeritud tõstekoht kraana külge kinnitamiseks ja lisatarvikute hoidik. Kaitseb masinat kahjustuste eest.
Elektrooniline jälgimissüsteem tagab seadme ohutuma kasutamise.Lekkekaitse ja sujuvkäivitus Üle- ja alapingekaitse Kaitse kahefaasilise lühise eest
Kõige keerulisemateks puhastusülesanneteks.Suur mobiilsus tänu kokkupandavale lükkesangale ja torkekindlatele rehvidele. Suur veefilter kaitseb pumpa kahjustuste eest
Vastupidav ja tugev
- Eriti suured väntvõllid ja tugevate kuullaagritega kepsud.
- Vastupidav messingist silindripea ja keraamiline kolb.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 2500
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|190 / 19
|Ühendusvõimsus (kW)
|13
|Toitejuhe (m)
|5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|120
|Kaal, sh pakend (kg)
|129
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|957 x 686 x 1080
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Roostevabast terasest pihustustoru: 1050 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
- Kõrgsurve pihustustoru
- Servojuhtimine
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
- Survekatkestus
- Reguleeritav surve ja veevoolu hulk
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Äärmusliku mustuse kõrgsurvega puhastamiseks põllumajanduses ja ehitustel
Lisatarvikud
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