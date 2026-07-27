HD 25/15–4 Cage Plus on meie mobiilne puhastusspetsialist, mis saab hakkama ka põllumajanduse ja ehitusplatside rasketes tingimustes. See kolmefaasilise süsteemiga soojenduseta kõrgsurvepesur on muljetavaldav just rohket vett nõudvatel puhastustöödel tänu oma kõrgekvaliteetsele väntvõlliga pumbale, mis annab tohutu veevoolu hulga kuni 2500 l/h. Töörõhuga 150 baari suudab see hakkama saada ka äärmusliku mustusega nagu seda leidub suuremahulistel tallide või kivimurdude, kivitöötlemise tehaste ja muude, pinnase ja kaevamisega tegelevate suurte ehitusplatside puhastustöödel. Uuendused nagu EASY!Lock kiirvabastuslukud muudavad kasutuse tunduvalt mugavamaks. Võrreldes tavapäraste kruvikinnitustega muudavad need seadme kasutuse viis korda kiiremaks, ilma et kannataks seadme vastupidavus või kasutusiga. Viimaks, kuid mitte vähem tähtsana, on seadmel torkekindlad rattakummid, mis tagavad seadme lihtsa manööverdamise ja käsitsemise ebaühtlasel pinnal.