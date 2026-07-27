See kõrgsurvepesur on kompaktne seade, millel on 840 mm pikkune roostevabast terasest pesutoru ning mis avaldab muljet oma lihtsa käsitsemise ja suure vastupidavusega. Seade on mõeldud sõidukite, masinate ja tööriistade, aga ka õuede ja aedade lihtsaks ning põhjalikuks puhastamiseks. Pesuril on messingist silindripea ja kvaliteetne terasvõrguga tugevdatud voolik, mis tagavad vähese kulumise ja pika tööea. Automaatne survelangetussüsteem kaitseb komponente, pikendab seadme eluiga ning vähendab remondi- ja hoolduskulusid. Integreeritud Home Base hoidik võimaldab düüse mugavalt hoiustada. Selle tervikliku paketi viimistlevad EASY!Lock kiirlukustid, mis võimaldavad oluliselt kiiremat käsitsemist võrreldes tavaliste keermesühendustega.