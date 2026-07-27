Kõrgsurvepesur HD 5/11 E EB+ Foam Classic

Kompaktne, vastupidav ja lihtne kõrgsurvepesur HD 5/11 E EB+ Foam Classic. Messingist silindripea ja kvaliteetsete lisatarvikutega.

See kõrgsurvepesur on kompaktne seade, millel on 840 mm pikkune roostevabast terasest pesutoru ning mis avaldab muljet oma lihtsa käsitsemise ja suure vastupidavusega. Seade on mõeldud sõidukite, masinate ja tööriistade, aga ka õuede ja aedade lihtsaks ning põhjalikuks puhastamiseks. Pesuril on messingist silindripea ja kvaliteetne terasvõrguga tugevdatud voolik, mis tagavad vähese kulumise ja pika tööea. Automaatne survelangetussüsteem kaitseb komponente, pikendab seadme eluiga ning vähendab remondi- ja hoolduskulusid. Integreeritud Home Base hoidik võimaldab düüse mugavalt hoiustada. Selle tervikliku paketi viimistlevad EASY!Lock kiirlukustid, mis võimaldavad oluliselt kiiremat käsitsemist võrreldes tavaliste keermesühendustega.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 5/11 E EB+ Foam Classic: Kõrgekvaliteetsed tarvikud
Kõrgekvaliteetsed tarvikud
eco!Booster Classic vahupüstol 600 mm roostevabast terasest pesutoru
Kõrgsurvepesur HD 5/11 E EB+ Foam Classic: Low wear and tear and long service life
Low wear and tear and long service life
Kvaliteetne messingust silindripea. Keraamilise kattega roostevabast terasest kolvid. Automaatne rõhu vähendamine.
Kõrgsurvepesur HD 5/11 E EB+ Foam Classic: Paljud hoiustusvõimalused
Paljud hoiustusvõimalused
Otsikute hoidik Integreeritud kaabli konksud Pesupüstoli hoidija
EASY!Lock kiirkinnitusega liides
  • Kiire paigaldus ja demonteerimine
  • Kiire tarviku vahetus
  • Intuitiivne toimimine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 200 - 240
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 500
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar) 110
Maksimaalne rõhk (bar) 160
Ühendusvõimsus (kW) 2,2
Toitejuhe (m) 5
Düüsi suurus 036
Vee etteanne 3/4″
Mobiilsus Käru
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 18
Kaal, sh pakend (kg) 25,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 334 x 366 x 954

Scope of supply

  • eco!Booster
  • Pihustusotsik: 600 mm
  • Vahutoru

Seadmed

  • Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
  • Survekatkestus
Kõrgsurvepesur HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Kõrgsurvepesur HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Kõrgsurvepesur HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukite puhastamiseks
  • Ehitusmasinate ja -tööriistade puhastamiseks
  • Ehitusplatsi masinate ja tööriistade puhastamiseks
  • Hoovide ja aedade puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.