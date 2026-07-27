Kõrgsurvepesur HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Kompaktne, vastupidav ja lihtne kõrgsurvepesur HD 5/11 E EB+ Foam Classic. Messingist silindripea ja kvaliteetsete lisatarvikutega.
See kõrgsurvepesur on kompaktne seade, millel on 840 mm pikkune roostevabast terasest pesutoru ning mis avaldab muljet oma lihtsa käsitsemise ja suure vastupidavusega. Seade on mõeldud sõidukite, masinate ja tööriistade, aga ka õuede ja aedade lihtsaks ning põhjalikuks puhastamiseks. Pesuril on messingist silindripea ja kvaliteetne terasvõrguga tugevdatud voolik, mis tagavad vähese kulumise ja pika tööea. Automaatne survelangetussüsteem kaitseb komponente, pikendab seadme eluiga ning vähendab remondi- ja hoolduskulusid. Integreeritud Home Base hoidik võimaldab düüse mugavalt hoiustada. Selle tervikliku paketi viimistlevad EASY!Lock kiirlukustid, mis võimaldavad oluliselt kiiremat käsitsemist võrreldes tavaliste keermesühendustega.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetsed tarvikudeco!Booster Classic vahupüstol 600 mm roostevabast terasest pesutoru
Low wear and tear and long service lifeKvaliteetne messingust silindripea. Keraamilise kattega roostevabast terasest kolvid. Automaatne rõhu vähendamine.
Paljud hoiustusvõimalusedOtsikute hoidik Integreeritud kaabli konksud Pesupüstoli hoidija
EASY!Lock kiirkinnitusega liides
- Kiire paigaldus ja demonteerimine
- Kiire tarviku vahetus
- Intuitiivne toimimine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|200 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|110
|Maksimaalne rõhk (bar)
|160
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|036
|Vee etteanne
|3/4″
|Mobiilsus
|Käru
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|18
|Kaal, sh pakend (kg)
|25,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- eco!Booster
- Pihustusotsik: 600 mm
- Vahutoru
Seadmed
- Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamiseks
- Ehitusmasinate ja -tööriistade puhastamiseks
- Ehitusplatsi masinate ja tööriistade puhastamiseks
- Hoovide ja aedade puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.