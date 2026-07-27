See kõrgsurvepesur on kompaktne masin, millel on 840-millimeetri pikkune roostevabast terasest toru, mis avaldab muljet oma lihtsa käsitsemise ja suure vastupidavusega. Seda kasutatakse sõidukite, masinate ja tööriistade, aga ka hoovide ja aedade lihtsaks ja põhjalikuks puhastamiseks. Sellel on messingist silindripea ja kvaliteetne terasvõrkvoolik, mille tulemuseks on madal kulumine ja kõrge vastupidavus. Automaatne rõhulangetussüsteem kaitseb komponente, pikendab kasutusiga ning vähendab remondi- ja hoolduskulusid. Düüside mugavaks hoiustamiseks kasutatakse integreeritud Home Base'i. Seda kõikehõlmavat üldpaketti täiendavad EASY!Lock kiirkinnitused, mis võimaldavad tavapäraste keeratavate korkidega võrreldes tunduvalt kiiremat käsitsemist.