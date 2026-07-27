Kõrgsurvepesur HD 5/13 E Classic
Kompaktne, vastupidav ja lihtne HD 5/13 E Classic kõrgsurvepesur. Messingist silindripea ja kvaliteetsete tarvikutega.
See kõrgsurvepesur on kompaktne masin, millel on 840-millimeetri pikkune roostevabast terasest toru, mis avaldab muljet oma lihtsa käsitsemise ja suure vastupidavusega. Seda kasutatakse sõidukite, masinate ja tööriistade, aga ka hoovide ja aedade lihtsaks ja põhjalikuks puhastamiseks. Sellel on messingist silindripea ja kvaliteetne terasvõrkvoolik, mille tulemuseks on madal kulumine ja kõrge vastupidavus. Automaatne rõhulangetussüsteem kaitseb komponente, pikendab kasutusiga ning vähendab remondi- ja hoolduskulusid. Düüside mugavaks hoiustamiseks kasutatakse integreeritud Home Base'i. Seda kõikehõlmavat üldpaketti täiendavad EASY!Lock kiirkinnitused, mis võimaldavad tavapäraste keeratavate korkidega võrreldes tunduvalt kiiremat käsitsemist.
Omadused ja tulu
Low wear and tear and long service lifeKvaliteetne messingust silindripea. Keraamilise kattega roostevabast terasest kolvid. Automaatne rõhu vähendamine.
Kõrgekvaliteetsed tarvikud840 mm pikkune roostevabast terasest toru. Tugev kummist voolik terastorustikuga tugevdatud Professionaalne kõrgsurvepüstol roostevabast terasest ventiiliga
Paljud hoiustusvõimalusedOtsikute hoidik Integreeritud kaabli konksud Pesupüstoli hoidija
EASY!Lock kiirkinnitusega liides
- Kiire paigaldus ja demonteerimine
- Kiire tarviku vahetus
- Intuitiivne toimimine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|130
|Maksimaalne rõhk (bar)
|170
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,7
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|034
|Vee etteanne
|3/4″
|Mobiilsus
|Käru
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|18,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|27,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- Survedüüs
- Pihustusotsik: 840 mm
- Pesupüstol: Standard
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 200 baari
Seadmed
- Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamiseks
- Ehitusmasinate ja -tööriistade puhastamiseks
- Ehitusplatsi masinate ja tööriistade puhastamiseks
- Hoovide ja aedade puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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