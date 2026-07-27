Tänu võimsale, töökindlale ja keskkonnasõbralikule Yanmar diiselmootorile (EL 5. tase) ja 1000-liitrisele veepaagile töötab Kärcheri mobiilne külma vee haagis HD 9/23 De Tr1 täiesti iseseisvalt. Seadme abil saab kõrgsurve abil hõlpsasti teostada suuremahulisi puhastustöid, mis on tavapärased näiteks avalikus ruumis või ehitussektoris. 230 bar surve ja 930-liitrise veevoolu hulgaga tunnis ei leidu praktiliselt ühtegi puhastusülesannet, millega see seade toime ei tuleks. Haagise standardvarustusse kuulub kõrgsurvepüstol EASY!Force ja mitmed tarvikute hoiukohad. Töökindlat seadet on lihtne kasutada ja seda saab tellida ka teistsuguse konfiguratsiooniga – näiteks koos seadme tagaosasse paigaldatud voolikurulli või juhikabiiniga.