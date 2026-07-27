HD treiler HD 9/23 De Tr1
Eraldiseisev, mobiilne ja koos töökindla Yanmar diiselmootoriga (EL 5. tase): Haagis HD 9/23 De Tr1 kõrgsurvepesuks ehitusplatsidel ja avalikus ruumis. 1000-liitrise veepaagiga.
Tänu võimsale, töökindlale ja keskkonnasõbralikule Yanmar diiselmootorile (EL 5. tase) ja 1000-liitrisele veepaagile töötab Kärcheri mobiilne külma vee haagis HD 9/23 De Tr1 täiesti iseseisvalt. Seadme abil saab kõrgsurve abil hõlpsasti teostada suuremahulisi puhastustöid, mis on tavapärased näiteks avalikus ruumis või ehitussektoris. 230 bar surve ja 930-liitrise veevoolu hulgaga tunnis ei leidu praktiliselt ühtegi puhastusülesannet, millega see seade toime ei tuleks. Haagise standardvarustusse kuulub kõrgsurvepüstol EASY!Force ja mitmed tarvikute hoiukohad. Töökindlat seadet on lihtne kasutada ja seda saab tellida ka teistsuguse konfiguratsiooniga – näiteks koos seadme tagaosasse paigaldatud voolikurulli või juhikabiiniga.
Omadused ja tulu
Ei sõltu välisest toiteallikast ega veevarustusestYanmar diiselmootor või Honda bensiinimootor (mõlemad EL 5. tase) tagavad sõltumatu töö 1000-liitrine veepaak võimaldab täisvõimsusel töötada vähemalt ühe tunni. Integreeritud haagisesüsteem tagab suure mobiilsuse ja maksimaalse sõltumatuse.
Lihtne ja mugav kasutadaVäga lihtne kasutada, mistõttu on seda hea kasutada näiteks ka autorendiplatsidel. Mugav kasutada tänu mootori elektrikäivitusele ja valikulisele voolikurullile. Hoiukoht seadme tagaosas kütusekanistri ja lisatarvikute hoiustamiseks.
Töökindel disain karmideks töötingimusteksTöökindel ja usaldusväärne Kärcheri kõrgsurvetehnoloogia, mis on pika kasutuseaga. Seadmele on lisatarvikutena võimalik paigaldada ka kaitseraud ja tagaosa kaitsev present. Integreeritud külmumisvastane süsteem võimaldab seadmega töötada aasta läbi.
Saadaval erinevad konfiguratsioonid
- Paindlikud ja kohandatud lahendused vastavalt kliendi vajadustele.
- Valikuliselt tellitavat kabiiniga versiooni on hea kasutada platvormidel või paigaldada sõidukitele.
- Soovi korral saab paagid tellida ka erivärvides.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|400 - 930
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Mootori tootja
|Yanmar
|Mootori tüüp
|L 100 V
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|600
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Servojuhtimine
- Survedüüs
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Mobiilne kõrgsurvepesu ehitussektorisse (nt ehitusmasinate ja -sõidukite puhastamine).
- Erinevateks puhastustoiminguteks näiteks autorendiplatsidel
- Ideaalne puhastusteenuse pakkujatele (nt grafiti eemaldamiseks).
- Mobiilne kõrgsurvepesu avalikus ruumis, nt parkides.