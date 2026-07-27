HD treiler HD 9/23 Ge Tr1
Mobiilne eraldiseisev lahendus kõrgsurvepesuks ehitusplatsidel ja avalikus ruumis: Honda bensiinimootori (EL 5. tase) ja 1000-liitrise veepaagiga kõrgsurvehaagis HD 9/23 Ge Tr1.
Kärcheri töökindla ja mobiilse külma vee haagisega HD 9/23 Ge Tr1 on mahukate puhastustööde teostamine kõrgsurve abil (näiteks ehitussektoris või igapäevaste puhastustööde teostamine munitsipaalsektoris) imelihtne – ja seda isegi ilma välise toiteallika ja veevarustuseta. Seade saab töötada eraldiseisvalt tänu võimsale ja töökindlale Honda bensiinimootorile (EL 5. tase) ja 1000-liitrisele veepaagile. 230 bar töösurve ja 930-liitrine vee vooluhulk tunnis tagavad piisava puhastusvõimsuse ka tõrksa mustuse eemaldamiseks. Seadme varustusse kuuluvad mitmed kasulikud tarvikud, näiteks ergonoomiline kõrgsurvepüstol EASY!Force. Kasutamislihtsus ja mitmed hoiustamisvõimalused muudavad seadme äärmiselt kasutajasõbralikuks. Haagist on eritellimusel võimalik tellida ka teistsuguse konfiguratsiooniga, näiteks kabiiniga või seadme tagaosasse paigaldatud voolikurulliga.
Omadused ja tulu
Ei sõltu välisest toiteallikast ega veevarustusest
- Yanmar diiselmootor või Honda bensiinimootor (mõlemad EL 5. tase) tagavad sõltumatu töö
- 1000-liitrine veepaak võimaldab täisvõimsusel töötada vähemalt ühe tunni.
- Integreeritud haagisesüsteem tagab suure mobiilsuse ja maksimaalse sõltumatuse.
Lihtne ja mugav kasutada
- Väga lihtne kasutada, mistõttu on seda hea kasutada näiteks ka autorendiplatsidel.
- Mugav kasutada tänu mootori elektrikäivitusele ja valikulisele voolikurullile.
- Hoiukoht seadme tagaosas kütusekanistri ja lisatarvikute hoiustamiseks.
Töökindel disain karmideks töötingimusteks
- Töökindel ja usaldusväärne Kärcheri kõrgsurvetehnoloogia, mis on pika kasutuseaga.
- Seadmele on lisatarvikutena võimalik paigaldada ka kaitseraud ja tagaosa kaitsev present.
- Integreeritud külmumisvastane süsteem võimaldab seadmega töötada aasta läbi.
Saadaval erinevad konfiguratsioonid
- Paindlikud ja kohandatud lahendused vastavalt kliendi vajadustele.
- Valikuliselt tellitavat kabiiniga versiooni on hea kasutada platvormidel või paigaldada sõidukitele.
- Soovi korral saab paagid tellida ka erivärvides.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|400 - 930
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Mootori tootja
|Honda
|Mootori tüüp
|GX 390
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|600
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force Advanced
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Pihustusotsik: 1050 mm
- Servojuhtimine
- Survedüüs
Seadmed
- Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Mobiilne kõrgsurvepesu ehitussektorisse (nt ehitusmasinate ja -sõidukite puhastamine).
- Erinevateks puhastustoiminguteks näiteks autorendiplatsidel
- Ideaalne puhastusteenuse pakkujatele (nt grafiti eemaldamiseks).
- Mobiilne kõrgsurvepesu avalikus ruumis, nt parkides.