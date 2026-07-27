Kärcheri töökindla ja mobiilse külma vee haagisega HD 9/23 Ge Tr1 on mahukate puhastustööde teostamine kõrgsurve abil (näiteks ehitussektoris või igapäevaste puhastustööde teostamine munitsipaalsektoris) imelihtne – ja seda isegi ilma välise toiteallika ja veevarustuseta. Seade saab töötada eraldiseisvalt tänu võimsale ja töökindlale Honda bensiinimootorile (EL 5. tase) ja 1000-liitrisele veepaagile. 230 bar töösurve ja 930-liitrine vee vooluhulk tunnis tagavad piisava puhastusvõimsuse ka tõrksa mustuse eemaldamiseks. Seadme varustusse kuuluvad mitmed kasulikud tarvikud, näiteks ergonoomiline kõrgsurvepüstol EASY!Force. Kasutamislihtsus ja mitmed hoiustamisvõimalused muudavad seadme äärmiselt kasutajasõbralikuks. Haagist on eritellimusel võimalik tellida ka teistsuguse konfiguratsiooniga, näiteks kabiiniga või seadme tagaosasse paigaldatud voolikurulliga.