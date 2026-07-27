HD treiler HD 9/23 Ge Tr1

Mobiilne eraldiseisev lahendus kõrgsurvepesuks ehitusplatsidel ja avalikus ruumis: Honda bensiinimootori (EL 5. tase) ja 1000-liitrise veepaagiga kõrgsurvehaagis HD 9/23 Ge Tr1.

Kärcheri töökindla ja mobiilse külma vee haagisega HD 9/23 Ge Tr1 on mahukate puhastustööde teostamine kõrgsurve abil (näiteks ehitussektoris või igapäevaste puhastustööde teostamine munitsipaalsektoris) imelihtne – ja seda isegi ilma välise toiteallika ja veevarustuseta. Seade saab töötada eraldiseisvalt tänu võimsale ja töökindlale Honda bensiinimootorile (EL 5. tase) ja 1000-liitrisele veepaagile. 230 bar töösurve ja 930-liitrine vee vooluhulk tunnis tagavad piisava puhastusvõimsuse ka tõrksa mustuse eemaldamiseks. Seadme varustusse kuuluvad mitmed kasulikud tarvikud, näiteks ergonoomiline kõrgsurvepüstol EASY!Force. Kasutamislihtsus ja mitmed hoiustamisvõimalused muudavad seadme äärmiselt kasutajasõbralikuks. Haagist on eritellimusel võimalik tellida ka teistsuguse konfiguratsiooniga, näiteks kabiiniga või seadme tagaosasse paigaldatud voolikurulliga.

Omadused ja tulu
Ei sõltu välisest toiteallikast ega veevarustusest
  • Yanmar diiselmootor või Honda bensiinimootor (mõlemad EL 5. tase) tagavad sõltumatu töö
  • 1000-liitrine veepaak võimaldab täisvõimsusel töötada vähemalt ühe tunni.
  • Integreeritud haagisesüsteem tagab suure mobiilsuse ja maksimaalse sõltumatuse.
Lihtne ja mugav kasutada
  • Väga lihtne kasutada, mistõttu on seda hea kasutada näiteks ka autorendiplatsidel.
  • Mugav kasutada tänu mootori elektrikäivitusele ja valikulisele voolikurullile.
  • Hoiukoht seadme tagaosas kütusekanistri ja lisatarvikute hoiustamiseks.
Töökindel disain karmideks töötingimusteks
  • Töökindel ja usaldusväärne Kärcheri kõrgsurvetehnoloogia, mis on pika kasutuseaga.
  • Seadmele on lisatarvikutena võimalik paigaldada ka kaitseraud ja tagaosa kaitsev present.
  • Integreeritud külmumisvastane süsteem võimaldab seadmega töötada aasta läbi.
Saadaval erinevad konfiguratsioonid
  • Paindlikud ja kohandatud lahendused vastavalt kliendi vajadustele.
  • Valikuliselt tellitavat kabiiniga versiooni on hea kasutada platvormidel või paigaldada sõidukitele.
  • Soovi korral saab paagid tellida ka erivärvides.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 400 - 930
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Mootori tootja Honda
Mootori tüüp GX 390
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 600
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force Advanced
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
  • Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Pihustusotsik: 1050 mm
  • Servojuhtimine
  • Survedüüs

Seadmed

  • Puhastusvahendi funktsioon: Imemine
HD treiler HD 9/23 Ge Tr1
HD treiler HD 9/23 Ge Tr1
HD treiler HD 9/23 Ge Tr1
HD treiler HD 9/23 Ge Tr1
HD treiler HD 9/23 Ge Tr1
HD treiler HD 9/23 Ge Tr1
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Mobiilne kõrgsurvepesu ehitussektorisse (nt ehitusmasinate ja -sõidukite puhastamine).
  • Erinevateks puhastustoiminguteks näiteks autorendiplatsidel
  • Ideaalne puhastusteenuse pakkujatele (nt grafiti eemaldamiseks).
  • Mobiilne kõrgsurvepesu avalikus ruumis, nt parkides.
Configurable components

Oluliselt laiema tööraadiusega, et tagada kõrgsurvepesul maksimaalne paindlikkus: Kärcheri haagistele seeriast HD paigaldatav suure kasutusmugavusega kõrgsurvevooliku komplekt mahutab kuni 50 m kõrgsurvevoolikut, võimaldades puhastustoiminguid teostada ka haagisest kaugemal ning kaitstes voolikut hoiustamise ja transpordi ajal.

Lisakomplekt Kärcheri haagistele seeriast HD: eemaldatav ja uuesti paigaldatav töökindel must põrkerauaga kate tagab Kärcheri HD-haagiste mootori ja pumbaüksuse usaldusväärse kaitse väliste kahjustuste eest. Kui mootor või pump vajavad hooldust, saab kaitsekatte hõlpsasti lahti voltida.

Eemaldatav ja uuesti paigaldatav kraanakonks, mille saab paigaldada Kärcheri haagistele seeriast HD. Kasutades vaid ühte keskset ankurduspunkti, võimaldab see haagise kiiret ja lihtsat pealelaadimist ning transporti järgmisse töökohta.

Tugev musta värvi present, mis pakub tõhusat kaitset mustuse ja kõrvaliste isikute juurdepääsu eest Kärcheri haagistele seeriast HD. Presenti saab igal ajal eemaldada ja tagasi paigaldada ning selle saab ka oma kohale lukustada.

Eemaldatav ja uuesti paigaldatav ajaloendur võimaldab Kärcheri HD-seeria haagiste kasutamist minutipealt jälgida. Nii saab ajaloenduri komplekti kasutada täpseks kulude-tulude analüüsi teostamiseks ning see on eriti kasulik siis, kui haagisega osutatakse renditeenuseid.

Oma 20-liitrise mahutavusega võimaldab see transpordikindel kütusekanister Kärcheri HD-seeria haagistega töötada mitmeid tunde kauem.

Eemaldatav ja uuesti paigaldatav vilkuv märgutuli Kärcheri haagistele seeriast HD suurendab nähtavust mistahes ajal päeva jooksul. See väga hästi nähtav vilkuv tuli suurendab masina kasutaja, masina ja teiste osapoolte ohutust.

Paagi kaitse lisakomplekt Kärcheri haagistele seeriast HD: äärmiselt töökindel kaitse, mis toimib ka allasõidutõkkena, kaitstes haagist tõhusalt väliste kahjustuste eest ja parandades teel liiklejate ohutust.

Eemaldatavad ja uuesti paigaldatavad amortisaatorid Kärcheri haagistele seeriast HD kaitsevad haagiseid tõhusalt transpordi ajal ja võimaldavad sõita kiiremini.

Eemaldatav ja uuesti paigaldatav mootori ja pumbaüksuse kaitsekatte Kärcheri haagistele seeriast HD, mis kaitseb tõhusalt kõrgsurvepesuri bensiini- või diiselmootorit ja kõrgsurvepumpa selle transportimise ajal kasutuskohta.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid