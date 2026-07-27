See kõrgsurvepesur on kompaktne masin 840 mm pikkuse roostevabast terasest pesutoruga, mis paistab silma lihtsa käsitsemise ja kõrge vastupidavusega. Seda kasutatakse sõidukite, masinate ja tööriistade ning hoovide ja aedade lihtsaks ja põhjalikuks puhastamiseks. Masin sisaldab messingist silindripead ja kvaliteetset terasvõrguga voolikut, mis tagavad väikese kulumise ja suure vastupidavuse. Automaatne rõhuvabastussüsteem kaitseb komponente, pikendab kasutusiga ning vähendab remondi- ja hoolduskulusid. Integreeritud Home Base võimaldab mugavat otsikute hoiustamist. See terviklik lahendus täieneb EASY!Lock kiirühendustega, mis võimaldavad tunduvalt kiiremat käsitlemist võrreldes tavapäraste kruvikorkidega.