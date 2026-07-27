Kõrgsurvepesur HD 5/11 E Classic
Kompaktne, tugev ja lihtne HD 5/11 E Classic kõrgsurvepesur. Messingist silindripea ja kvaliteetsed tarvikud.
See kõrgsurvepesur on kompaktne masin 840 mm pikkuse roostevabast terasest pesutoruga, mis paistab silma lihtsa käsitsemise ja kõrge vastupidavusega. Seda kasutatakse sõidukite, masinate ja tööriistade ning hoovide ja aedade lihtsaks ja põhjalikuks puhastamiseks. Masin sisaldab messingist silindripead ja kvaliteetset terasvõrguga voolikut, mis tagavad väikese kulumise ja suure vastupidavuse. Automaatne rõhuvabastussüsteem kaitseb komponente, pikendab kasutusiga ning vähendab remondi- ja hoolduskulusid. Integreeritud Home Base võimaldab mugavat otsikute hoiustamist. See terviklik lahendus täieneb EASY!Lock kiirühendustega, mis võimaldavad tunduvalt kiiremat käsitlemist võrreldes tavapäraste kruvikorkidega.
Omadused ja tulu
Low wear and tear and long service lifeKvaliteetne messingust silindripea. Keraamilise kattega roostevabast terasest kolvid. Automaatne rõhu vähendamine.
Kõrgekvaliteetsed tarvikud840 mm pikkune roostevabast terasest toru. Tugev kummist voolik terastorustikuga tugevdatud Professionaalne kõrgsurvepüstol roostevabast terasest ventiiliga
Paljud hoiustusvõimalusedOtsikute hoidik Integreeritud kaabli konksud Pesupüstoli hoidija
EASY!Lock kiirkinnitusega liides
- Kiire paigaldus ja demonteerimine
- Kiire tarviku vahetus
- Intuitiivne toimimine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|200 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|110
|Maksimaalne rõhk (bar)
|160
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|036
|Vee etteanne
|3/4″
|Mobiilsus
|Käru
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|18
|Kaal, sh pakend (kg)
|25,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- Survedüüs
- Pihustusotsik: 840 mm
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
Seadmed
- Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamiseks
- Ehitusmasinate ja -tööriistade puhastamiseks
- Ehitusplatsi masinate ja tööriistade puhastamiseks
- Hoovide ja aedade puhastamiseks
Lisatarvikud
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