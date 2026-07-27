Kõrgsurvepesur HD 5/11 EX Plus Classic
Omadused ja tulu
Low wear and tear and long service lifeKvaliteetne messingust silindripea. Keraamilise kattega roostevabast terasest kolvid. Automaatne rõhu vähendamine.
Kõrgekvaliteetsed tarvikudProfessionaalne pöörlev otsik Tugev kummist voolik terastorustikuga tugevdatud Professionaalne kõrgsurvepüstol roostevabast terasest ventiiliga
Paljud hoiustusvõimalusedOtsikute hoidik Manuaalne voolikukeeraja Integreeritud kaabli konksud
EASY!Lock kiirkinnitusega liides
- Kiire paigaldus ja demonteerimine
- Kiire tarviku vahetus
- Intuitiivne toimimine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|200 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|110
|Maksimaalne rõhk (bar)
|160
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,2
|Düüsi suurus
|036
|Vee etteanne
|3/4″
|Mobiilsus
|Käru
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|21
|Kaal, sh pakend (kg)
|26,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- Mustusefrees
- Pihustusotsik: 840 mm
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 8 m
Seadmed
- Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite puhastamiseks
- Ehitusmasinate ja -tööriistade puhastamiseks
- Ehitusplatsi masinate ja tööriistade puhastamiseks
- Hoovide ja aedade puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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