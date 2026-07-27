Kõrgsurvepesur HD 5/11 EX Plus Classic

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 5/11 EX Plus Classic: Low wear and tear and long service life
Low wear and tear and long service life
Kvaliteetne messingust silindripea. Keraamilise kattega roostevabast terasest kolvid. Automaatne rõhu vähendamine.
Kõrgsurvepesur HD 5/11 EX Plus Classic: Kõrgekvaliteetsed tarvikud
Kõrgekvaliteetsed tarvikud
Professionaalne pöörlev otsik Tugev kummist voolik terastorustikuga tugevdatud Professionaalne kõrgsurvepüstol roostevabast terasest ventiiliga
Kõrgsurvepesur HD 5/11 EX Plus Classic: Paljud hoiustusvõimalused
Paljud hoiustusvõimalused
Otsikute hoidik Manuaalne voolikukeeraja Integreeritud kaabli konksud
EASY!Lock kiirkinnitusega liides
  • Kiire paigaldus ja demonteerimine
  • Kiire tarviku vahetus
  • Intuitiivne toimimine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 200 - 240
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 500
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar) 110
Maksimaalne rõhk (bar) 160
Ühendusvõimsus (kW) 2,2
Düüsi suurus 036
Vee etteanne 3/4″
Mobiilsus Käru
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 21
Kaal, sh pakend (kg) 26,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 334 x 366 x 954

Scope of supply

  • Mustusefrees
  • Pihustusotsik: 840 mm
  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 8 m

Seadmed

  • Kolmekolviline telgpump: Roostevabast terasest kolbidega
  • Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
  • Survekatkestus
Kõrgsurvepesur HD 5/11 EX Plus Classic
Kõrgsurvepesur HD 5/11 EX Plus Classic
Kõrgsurvepesur HD 5/11 EX Plus Classic
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukite puhastamiseks
  • Ehitusmasinate ja -tööriistade puhastamiseks
  • Ehitusplatsi masinate ja tööriistade puhastamiseks
  • Hoovide ja aedade puhastamiseks
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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