Kaasaskantav kõrgsurvepesuri HD 5/11 P Plus varustusse kuuluba ka tõrksa mustuse eemaldamise pesutoru. Töökindlal kolmekolvilisel telgpumbal on kõrgekvaliteetne messingist silindripea. See kõrgsurvepesur on äärmiselt mitmekülgne, kuna seda saab kasutada nii horisontaal- kui ka vertikaalasendis, mistõttu on see äärmiselt mitmekülgne. Uudsed lahendused tagavad vaevata töö ja seadme ajasäästliku lahti võtmise: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia püstoli hoidmiseks kuluv jõud nullini, samas kui kiirvabastusega kinnitussüsteem EASY!Lock võimaldab võrreldes tavaliste kruviühendustega kuni 5 korda kiiremat püstoli käsitsemist, mõjutamata seejuures kuidagi seadme töökindlust ega vastupidavust. Automaatne rõhualandussüsteem kaitseb seadme komponente, pikendab masina kasutusiga, alandab parandus- ja hoolduskulusid ja vähendab olulisel määral tagasiheite vaakumit kõrgsurve pesupüstolist. Lisaks vajab seade hoiustamiseks vähem ruumi. Nutikas lisatarvikute hoiusüsteem pakub erinevaid praktilisi valikuid tarvikute hoiustamiseks, täiustades nii veelgi seadme laia varustuse valikut.