Kõrgsurvepesur HD 5/11 P Plus
Kompaktne, mobiilne ja kerge kõrgsruvepesur HD 5/11 P Plus. Pesudüüs, messingist silindripea, kandesang ja automaatne rõhualandussüsteem. Vertikaalseks ja horisontaalseks tööks.
Kaasaskantav kõrgsurvepesuri HD 5/11 P Plus varustusse kuuluba ka tõrksa mustuse eemaldamise pesutoru. Töökindlal kolmekolvilisel telgpumbal on kõrgekvaliteetne messingist silindripea. See kõrgsurvepesur on äärmiselt mitmekülgne, kuna seda saab kasutada nii horisontaal- kui ka vertikaalasendis, mistõttu on see äärmiselt mitmekülgne. Uudsed lahendused tagavad vaevata töö ja seadme ajasäästliku lahti võtmise: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia püstoli hoidmiseks kuluv jõud nullini, samas kui kiirvabastusega kinnitussüsteem EASY!Lock võimaldab võrreldes tavaliste kruviühendustega kuni 5 korda kiiremat püstoli käsitsemist, mõjutamata seejuures kuidagi seadme töökindlust ega vastupidavust. Automaatne rõhualandussüsteem kaitseb seadme komponente, pikendab masina kasutusiga, alandab parandus- ja hoolduskulusid ja vähendab olulisel määral tagasiheite vaakumit kõrgsurve pesupüstolist. Lisaks vajab seade hoiustamiseks vähem ruumi. Nutikas lisatarvikute hoiusüsteem pakub erinevaid praktilisi valikuid tarvikute hoiustamiseks, täiustades nii veelgi seadme laia varustuse valikut.
Omadused ja tulu
Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteemLõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force. EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Esmaklassiline mobiilsusSisseehitatud käepide masina esiküljel võimaldab kerget tõstmist ja mugavat transporti. Kompaktne disain ja kerge kaal.
PaindlikkusVõimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis. Pihustitorul on spetsiaalne ladustamis- ja transpordiasend. Horisontaalses asendis maksimaalselt stabiilne.
Kvaliteet
- Automaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga.
- Kvaliteetne messingust silindripea.
Lisatarvikute hoidik
- Kruviühendusega (M 18 × 1.5) saab Surface Cleaneri asetada otse masina peale.
- Praktiline hoidik kolmikdüüsi/pihustusdüüsi jaoks.
- Kummipael HP-vooliku kinnitamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|490
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|110 / 11
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|160 / 16
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|20,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|23
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|351 x 312 x 904
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Pihustusotsik: 840 mm
- Mustusefrees
Seadmed
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Fassaadide puhastamine
- Ehitusplatsid
- Põrandate ja seinte puhastus
- Välialad
- Sõidukid
- Masinad ja seadmed
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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