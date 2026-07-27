Kõrgsurvepesur HD 10/21-4M ST Classic

Omadused ja tulu
Tugev, statsionaarne šassii.
  • Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest.
  • Tugev torujas terasraam kaitseb seadme kõiki osi.
  • Integreeritud panipaik tarvikute jaoks.
Tugev messingist silindripeaga väntvõlli pump
  • Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus.
  • Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud.
  • Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
4-pooluseline madala kiirusega elektrimootor
  • Mootori vähendatud kiirus vähendab pumba kulumist
  • Pikk mootori tööiga
  • Ainult väga madal mootori vibratsioon.
Suur integreeritud veefilter
  • Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
  • Kaitseb pumpa tõhusalt saastumise eest.
  • Lihtne kasutada, lihtne puhastada.
Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustega
  • Tugevad ja vastupidavad tarvikud.
  • Kiire seadistamine ja kokkupanek ning lihtne tarvikute vahetamine.
  • Lihtne ja intuitiivne kasutada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 380 - 415
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 500 - 1000
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar) 35 - 210
Maksimaalne rõhk (bar) 250
Ühendusvõimsus (kW) 7,5
Toitejuhe (m) 5
Düüsi suurus 052
Vee etteanne 1″
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 63,9
Kaal, sh pakend (kg) 72,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 698 x 410 x 498

Scope of supply

  • Pesupüstol: Standard
  • Pihustusotsik: 840 mm
  • Survedüüs

Seadmed

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
  • Survekatkestus
Kõrgsurvepesur HD 10/21-4M ST Classic
Kõrgsurvepesur HD 10/21-4M ST Classic
Kõrgsurvepesur HD 10/21-4M ST Classic
Kasutusvaldkonnad
  • High pressure cleaning of vehicles
  • Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses
  • Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
  • Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
  • Ideaalne mitmesugusteks rakendusteks transpordi- ja logistikasektoris
Lisatarvikud
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