Kõrgsurvepesur HD 10/21-4M ST Classic
Omadused ja tulu
Tugev, statsionaarne šassii.
- Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest.
- Tugev torujas terasraam kaitseb seadme kõiki osi.
- Integreeritud panipaik tarvikute jaoks.
Tugev messingist silindripeaga väntvõlli pump
- Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus.
- Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud.
- Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
4-pooluseline madala kiirusega elektrimootor
- Mootori vähendatud kiirus vähendab pumba kulumist
- Pikk mootori tööiga
- Ainult väga madal mootori vibratsioon.
Suur integreeritud veefilter
- Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest.
- Kaitseb pumpa tõhusalt saastumise eest.
- Lihtne kasutada, lihtne puhastada.
Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustega
- Tugevad ja vastupidavad tarvikud.
- Kiire seadistamine ja kokkupanek ning lihtne tarvikute vahetamine.
- Lihtne ja intuitiivne kasutada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|380 - 415
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 1000
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|35 - 210
|Maksimaalne rõhk (bar)
|250
|Ühendusvõimsus (kW)
|7,5
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|052
|Vee etteanne
|1″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|63,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|72,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|698 x 410 x 498
Scope of supply
- Pesupüstol: Standard
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- High pressure cleaning of vehicles
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses
- Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
- Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
- Ideaalne mitmesugusteks rakendusteks transpordi- ja logistikasektoris
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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