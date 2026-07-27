Kärcher HD 6/15-4 M ST Classic on statsionaarne kõrgsurvepesur, mida iseloomustab tugev konstruktsioon ja kvaliteetsed komponendid. Mitmekülgse kasutusega keskmise klassi masin sobib ideaalselt sõidukite, tootmisrajatiste, põllumajandustehnika ja fassaadide puhastamiseks ning on suurepärane ka omavalitsussektoris. Vastupidav väntvõllipump messingist silindripeaga ja imemisfunktsiooniga suudab töödelda kuni 60 °C veetemperatuuri ning võimaldab vee hulga ja töörõhu reguleerimist. 4-postiline aeglase töökiirusega mootor vähendab pumba kulumist, mida kaitseb lisaks integreeritud veefilter. Modulaarse disaini tõttu on kõik olulised komponendid kergesti ligipääsetavad, mis teeb hoolduse lihtsamaks. Läbimõeldud disaini täiustavad EASY!Lock kiirühendused kiireks tarvikute vahetuseks ja nutikad hoiustamisvõimalused.