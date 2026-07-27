Kõrgsurvepesur HD 6/15-4 M ST Classic
Kärcher HD 6/15-4 M ST Classic on statsionaarne, mitmekülgne kõrgsurvepesur, millel on 4-pooluselise aeglase töökiirusega mootor ja läbimõeldud disain.
Kärcher HD 6/15-4 M ST Classic on statsionaarne kõrgsurvepesur, mida iseloomustab tugev konstruktsioon ja kvaliteetsed komponendid. Mitmekülgse kasutusega keskmise klassi masin sobib ideaalselt sõidukite, tootmisrajatiste, põllumajandustehnika ja fassaadide puhastamiseks ning on suurepärane ka omavalitsussektoris. Vastupidav väntvõllipump messingist silindripeaga ja imemisfunktsiooniga suudab töödelda kuni 60 °C veetemperatuuri ning võimaldab vee hulga ja töörõhu reguleerimist. 4-postiline aeglase töökiirusega mootor vähendab pumba kulumist, mida kaitseb lisaks integreeritud veefilter. Modulaarse disaini tõttu on kõik olulised komponendid kergesti ligipääsetavad, mis teeb hoolduse lihtsamaks. Läbimõeldud disaini täiustavad EASY!Lock kiirühendused kiireks tarvikute vahetuseks ja nutikad hoiustamisvõimalused.
Omadused ja tulu
Tugev, statsionaarne šassii.Läbipaistev veefilter lihtsaks ja tõhusaks filtri mahutavuse ja hooldusvajaduse jälgimiseks. Töötab väga vaikselt. Integreeritud panipaik tarvikute jaoks.
Tugev messingist silindripeaga väntvõlli pumpKõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Suur integreeritud veefilterLihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest. Kaitseb pumpa tõhusalt saastumise eest. Lihtne kasutada, lihtne puhastada.
4-pooluseline madala kiirusega elektrimootor
- Mootori vähendatud kiirus vähendab pumba kulumist
- Töötab vaikselt.
- Ainult väga madal mootori vibratsioon.
Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustega
- Tugevad ja vastupidavad tarvikud.
- Kiire seadistamine ja kokkupanek ning lihtne tarvikute vahetamine.
- Lihtne ja intuitiivne kasutada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|450 - 600
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar)
|35 - 150
|Maksimaalne rõhk (bar)
|190
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,4
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|035
|Vee etteanne
|1″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|48,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|56,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|698 x 410 x 498
Scope of supply
- Pesupüstol: Standard
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Survekatkestus
- Reguleeritav surve ja veevoolu hulk
Kasutusvaldkonnad
- High pressure cleaning of vehicles
- Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses
- Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
- Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
- Ideaalne mitmesugusteks rakendusteks transpordi- ja logistikasektoris
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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