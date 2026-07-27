Kõrgsurvepesur HD 6/15-4 M ST Classic

Kärcher HD 6/15-4 M ST Classic on statsionaarne, mitmekülgne kõrgsurvepesur, millel on 4-pooluselise aeglase töökiirusega mootor ja läbimõeldud disain.

Kärcher HD 6/15-4 M ST Classic on statsionaarne kõrgsurvepesur, mida iseloomustab tugev konstruktsioon ja kvaliteetsed komponendid. Mitmekülgse kasutusega keskmise klassi masin sobib ideaalselt sõidukite, tootmisrajatiste, põllumajandustehnika ja fassaadide puhastamiseks ning on suurepärane ka omavalitsussektoris. Vastupidav väntvõllipump messingist silindripeaga ja imemisfunktsiooniga suudab töödelda kuni 60 °C veetemperatuuri ning võimaldab vee hulga ja töörõhu reguleerimist. 4-postiline aeglase töökiirusega mootor vähendab pumba kulumist, mida kaitseb lisaks integreeritud veefilter. Modulaarse disaini tõttu on kõik olulised komponendid kergesti ligipääsetavad, mis teeb hoolduse lihtsamaks. Läbimõeldud disaini täiustavad EASY!Lock kiirühendused kiireks tarvikute vahetuseks ja nutikad hoiustamisvõimalused.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 6/15-4 M ST Classic: Tugev, statsionaarne šassii.
Tugev, statsionaarne šassii.
Läbipaistev veefilter lihtsaks ja tõhusaks filtri mahutavuse ja hooldusvajaduse jälgimiseks. Töötab väga vaikselt. Integreeritud panipaik tarvikute jaoks.
Kõrgsurvepesur HD 6/15-4 M ST Classic: Tugev messingist silindripeaga väntvõlli pump
Tugev messingist silindripeaga väntvõlli pump
Kõrge jõudlus ja kõrge efektiivsus. Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud. Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.
Kõrgsurvepesur HD 6/15-4 M ST Classic: Suur integreeritud veefilter
Suur integreeritud veefilter
Lihtsalt ligipääsetav veefilter kaitseb pumpa vees olevate mustuseosakeste eest. Kaitseb pumpa tõhusalt saastumise eest. Lihtne kasutada, lihtne puhastada.
4-pooluseline madala kiirusega elektrimootor
  • Mootori vähendatud kiirus vähendab pumba kulumist
  • Töötab vaikselt.
  • Ainult väga madal mootori vibratsioon.
Klassikalised tarvikud EASY!Lock ühendustega
  • Tugevad ja vastupidavad tarvikud.
  • Kiire seadistamine ja kokkupanek ning lihtne tarvikute vahetamine.
  • Lihtne ja intuitiivne kasutada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 450 - 600
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar) 35 - 150
Maksimaalne rõhk (bar) 190
Ühendusvõimsus (kW) 3,4
Toitejuhe (m) 5
Düüsi suurus 035
Vee etteanne 1″
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 48,3
Kaal, sh pakend (kg) 56,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 698 x 410 x 498

Scope of supply

  • Pesupüstol: Standard
  • Pihustusotsik: 840 mm
  • Survedüüs

Seadmed

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
  • Survekatkestus
  • Reguleeritav surve ja veevoolu hulk
Kõrgsurvepesur HD 6/15-4 M ST Classic
Kõrgsurvepesur HD 6/15-4 M ST Classic
Kõrgsurvepesur HD 6/15-4 M ST Classic
Kasutusvaldkonnad
  • High pressure cleaning of vehicles
  • Puhastustöödeks toiduaine- ja keemiatööstuses
  • Tootmismasinate puhastamine tööstuses, näiteks värvitöökodades, toiduainete tootmises või tootmissektoris
  • Masinate ja seadmete kõrgsurvega puhastamiseks ehitustel, põllumajanduses ja munitsipaalkasutuses
  • Ideaalne mitmesugusteks rakendusteks transpordi- ja logistikasektoris
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.