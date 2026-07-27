Sobib nii vertikaalseks kui horisontaalseks kasutamiseks: soojendussüsteemita kõrgsurvepesur HD 6/15 M Cage tuleb ka nõudliku igapäevase tööstusliku kasutamise korral toime igas olukorras. Väga vastupidav kaasaskantav 3-faasilise mootoriga masin on varustatud uue messingist silindripeaga 3-kolvilise telgpumbaga, mis tagab kuni 20% tõhusama töö ja energiasäästu. Masina rõhu all olevad komponendid on kaitstud automaatse rõhualandusseadmega ja pumbale on paigaldatud täiendav veefilter. HD 6/15 M Cage ehitus muudab masina kasutamise väga lihtsaks ning masinat kaitseb pulbervärviga värvitud torukujuline terasraam, mis võimaldab seda ka kõige keerulistemas tingimustest kahjustamist kartmata kasutada. Standardvarustuse seas on ka pesupüstol EASY!Force, milles rakendatakse survejoa tagasilöögijõu printsiipi nii, et püstoli käes hoidmiseks ei ole vaja jõudu rakendada, ja kiirühendussüsteemi EASY!Lock, mis on sama tugev ja vastupidav kui tavapärane kruviühendus, ent mille avamiseks ja sulgemiseks kulub sellega võrreldes viis korda vähem aega.