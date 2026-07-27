Kõrgsurvepesur HD 6/15 M Cage
Igapäevaseks tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud väga vastupidav kaasaskantav kõrgsurvepesur HD 6/15 M Cage 3-kolvilise telgpumba ja pumbaseadet kaitsva torukujulise terasraamiga.
Sobib nii vertikaalseks kui horisontaalseks kasutamiseks: soojendussüsteemita kõrgsurvepesur HD 6/15 M Cage tuleb ka nõudliku igapäevase tööstusliku kasutamise korral toime igas olukorras. Väga vastupidav kaasaskantav 3-faasilise mootoriga masin on varustatud uue messingist silindripeaga 3-kolvilise telgpumbaga, mis tagab kuni 20% tõhusama töö ja energiasäästu. Masina rõhu all olevad komponendid on kaitstud automaatse rõhualandusseadmega ja pumbale on paigaldatud täiendav veefilter. HD 6/15 M Cage ehitus muudab masina kasutamise väga lihtsaks ning masinat kaitseb pulbervärviga värvitud torukujuline terasraam, mis võimaldab seda ka kõige keerulistemas tingimustest kahjustamist kartmata kasutada. Standardvarustuse seas on ka pesupüstol EASY!Force, milles rakendatakse survejoa tagasilöögijõu printsiipi nii, et püstoli käes hoidmiseks ei ole vaja jõudu rakendada, ja kiirühendussüsteemi EASY!Lock, mis on sama tugev ja vastupidav kui tavapärane kruviühendus, ent mille avamiseks ja sulgemiseks kulub sellega võrreldes viis korda vähem aega.
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugevTugev torujas terasraam kaitseb seadme kõiki osi. Torukujulist terasraami saab kasutada ka masina kergesti teenindusmasina külge kinnitamiseks. Vastupidav plastikust kere kaitseb kindlalt pumpa kahjustuste ja mustuse eest.
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 2-pooluseline, õhkjahutusega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Lihtne hooldusLihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud. Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele. Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Paindlik töö
- Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|560
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|225 / 25
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,1
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|34
|Kaal, sh pakend (kg)
|38,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
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