Kõrgsurvepesur HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
Igapäevaseks kommertskasutuseks: vastupidav ja manööverdusvõimeline HD 6/15 M Cage juubeli erimudeli kõrgsurvepesur mustas värvuses, 3-põhjaline aksiaalpump ja terasest raam.
Kärcheri 90. juubel: HD 6/15 M Cage juubeli erimudeli kõrgsurvepesur mustas värvuses saab hakkama igasugustes keerulistes igapäevastes kommertskasutustes – olgu see siis vertikaalses või horisontaalses asendis. Manööverdusvõimeline, ülikindel ja kolme faasi toitega masin on varustatud uue 3-põhjalise aksiaalpumbaga, millel on messingist silindripead, mis suurendavad puhastusvõimet ja energiatõhusust kuni 20 protsenti. Kõrgsurvekomponentide kaitsmiseks on sisse ehitatud automaatne rõhu leevendusseade ning pumbale endale on paigaldatud lisafilter. Seade on projekteeritud nii, et hooldus oleks väga lihtne, ning sellel on pulbervärviga kaetud terasest raam, mis tagab, et kõrgsurvepesurit saab kasutada isegi kõige raskemates rakendustes ilma kahjustusteta. Muud varustuse osad, mis on standardina kaasas, on meie uuenduslik EASY!Force kõrgsurvepüstol, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögi jõudu, et vähendada hoidmissegu jõudu nullini, ja EASY!Lock kiirkinnitusühendused, mis võimaldavad töötlust viie korda kiiremini kui tavaliste keermeliitmikega. Aastapäeva väljaande tarnekomplekt sisaldab eco!Booster düüsi ja 600 millimeetrist pihustitoru.
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugev
- Tugev torujas terasraam kaitseb seadme kõiki osi.
- Torukujulist terasraami saab kasutada ka masina kergesti teenindusmasina külge kinnitamiseks.
- Vastupidav plastikust kere kaitseb kindlalt pumpa kahjustuste ja mustuse eest.
Kvaliteetne seade
- Komponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga.
- Võimas, 2-pooluseline, õhkjahutusega elektrimootor.
- Kvaliteetne messingist silindripea.
Lihtne hooldus
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Paindlik töö
- Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|560
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|225 / 25
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,1
|Toitejuhe (m)
|5
|Düüsi suurus
|033
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Must
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|34,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|38,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 600 mm
- Survedüüs
- eco!Booster
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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