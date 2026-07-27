Kärcheri 90. juubel: HD 6/15 M Cage juubeli erimudeli kõrgsurvepesur mustas värvuses saab hakkama igasugustes keerulistes igapäevastes kommertskasutustes – olgu see siis vertikaalses või horisontaalses asendis. Manööverdusvõimeline, ülikindel ja kolme faasi toitega masin on varustatud uue 3-põhjalise aksiaalpumbaga, millel on messingist silindripead, mis suurendavad puhastusvõimet ja energiatõhusust kuni 20 protsenti. Kõrgsurvekomponentide kaitsmiseks on sisse ehitatud automaatne rõhu leevendusseade ning pumbale endale on paigaldatud lisafilter. Seade on projekteeritud nii, et hooldus oleks väga lihtne, ning sellel on pulbervärviga kaetud terasest raam, mis tagab, et kõrgsurvepesurit saab kasutada isegi kõige raskemates rakendustes ilma kahjustusteta. Muud varustuse osad, mis on standardina kaasas, on meie uuenduslik EASY!Force kõrgsurvepüstol, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögi jõudu, et vähendada hoidmissegu jõudu nullini, ja EASY!Lock kiirkinnitusühendused, mis võimaldavad töötlust viie korda kiiremini kui tavaliste keermeliitmikega. Aastapäeva väljaande tarnekomplekt sisaldab eco!Booster düüsi ja 600 millimeetrist pihustitoru.