Meie mobiilne HD 6/15 M kõrgsurvepesur on standardvarustuses paljude uuenduslike funktsioonidega, mis tagavad ohutu ja mugava töötamise. Automaatne rõhulangetamise funktsioon kaitseb kõrgsurvekomponente koormuste eest ooterežiimis, samas kui uuenduslik kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidejõudu. EASY!Lock kiirühendused võimaldavad käsitsemist, mis on viis korda kiirem kui tavalised kruviühendused, tegemata järeleandmisi vastupidavuse osas. Masin sobib vertikaalseks või horisontaalseks tööks ning pakub seega suurt kasutuspaindlikkust. Tugev 3-kolviline messingist silindripeaga aksiaalpump suurendab puhastusvõimsust ja energiatõhusust umbes 20%. HD 6/15 M kontseptsiooni täiendavad arvukad võimalused tarvikute paigutamiseks ja hoidmiseks, et need oleksid transportimiseks ohutud.