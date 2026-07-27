Kõrgsurvepesur HD 6/15 M Edition Power Control
HD 6/15 M mobiilne aksiaalpumbaga kõrgsurvepesur. Kompaktne, töökindel masin suure puhastusvõime ja energiatõhususega igapäevaseks kasutamiseks.
Meie mobiilne HD 6/15 M kõrgsurvepesur on standardvarustuses paljude uuenduslike funktsioonidega, mis tagavad ohutu ja mugava töötamise. Automaatne rõhulangetamise funktsioon kaitseb kõrgsurvekomponente koormuste eest ooterežiimis, samas kui uuenduslik kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidejõudu. EASY!Lock kiirühendused võimaldavad käsitsemist, mis on viis korda kiirem kui tavalised kruviühendused, tegemata järeleandmisi vastupidavuse osas. Masin sobib vertikaalseks või horisontaalseks tööks ning pakub seega suurt kasutuspaindlikkust. Tugev 3-kolviline messingist silindripeaga aksiaalpump suurendab puhastusvõimsust ja energiatõhusust umbes 20%. HD 6/15 M kontseptsiooni täiendavad arvukad võimalused tarvikute paigutamiseks ja hoidmiseks, et need oleksid transportimiseks ohutud.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 2-pooluseline, õhkjahutusega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Paindlik tööMõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks. Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Esmaklassiline liikuvusNupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust. Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates. Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
- Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Lihtne hooldus
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|560
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,1
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|29,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|32,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele, müügiinimestele, ehitusteenuse pakkujatele ja munitsipaalasutustele.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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