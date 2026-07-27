Vahelduvvoolumootoriga mobiilne kõrgsurvepesur HD 6/15 MX, millel on rõhu kontroll-lüliti, integreeritud voolikukäru kõrgsurvevooliku mugavaks käsitsemiseks ning mitmeid lisatarvikute hoiustamise võimalusi. Uuenduslik ja töökindel kolmekolviline telgpump koos messingist silindripeaga tagab seadme pika kasutusea. Lisaks on seadmega lihtne manööverdada, seda on lihtne hoiustada, see ei võta palju energiat, kuid tagab samas ligi 20 protsenti suurema puhastusvõimsuse. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi masina vastupidavuse või kasutusea osas – nii saate töötada väsimata ning säästa aega lisatarvikute kinnitamiselt ja eemaldamiselt. Kõrgsurvekomponente kaitseb võimalike koormuste eest ooterežiimil töötamisel tõhusalt ja usaldusväärselt toimiv automaatne rõhualandussüsteem. Tänu seadme hooldussõbralikule disainile on ligipääs kõrgsurvepumbale ja seadme elektroonikakomponentidele väga lihtne.