Kõrgsurvepesur HD 6/15 P Modul
Kompaktne mootori/pumbaseade HD 6&/15 M PU, mis on mõeldud paikseks kasutuseks ja millel on AC mootor, seinakinnitus, voolukiirus 600 l/h ja automaatne kaitseklapp.
Kärcheri võimsa vahelduvvoolumootoriga mootori/pumbaüksuse HD 6/15 M St südameks on uus kolmekolviline telgpump, millel on karastatud roostevabast terasest kolvid. See annab 20% suurema energiatõhususe ja puhastusjõudluse, tagab seadme pikema kasutusea ja vaevata ka 150 bar töörõhu. Pumba kaitsmiseks on seadmel integreeritud väikese võrguavaga veefilter, mis eemaldab efektiivselt kõik mustuseosakesed tagastatavast veest. Pumpa ja muid kõrgsurvekomponente kaitseb võimalike koormuste eest ooterežiimil töötamisel ka automaatne rõhualandussüsteem. Lisaks on sellel keskklassi seadmel ka äärmiselt hooldus- ja kasutajasõbralik disain, mis tähendab, et ligipääs kõikidele olulistele masinaosadele on äärmiselt lihtne. Ükskõik, kas seadet kasutatakse vertikaalselt või horisontaalselt, tagab nutikas 3-punktiline tugi seadme tagaküljel selle lihtsa paigutamise seintele (või võimaluse paigutada seade horisontaalselt ja kasutada seda statsionaarse seadmena).
Omadused ja tulu
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 2-pooluseline, õhkjahutusega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Paindlik tööMõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
Mõeldud paikseks kasutuseksLihtne ja vastupidav 3-punktiline seinakinnitus masina tagaküljel. Ruumisäästlik, kompaktne disain. Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Lihtne hooldus
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|560
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,1
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|20,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|22,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|290 x 300 x 565
Seadmed
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele, müügiinimestele, ehitusteenuse pakkujatele ja munitsipaalasutustele.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.