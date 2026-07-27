Kärcheri võimsa vahelduvvoolumootoriga mootori/pumbaüksuse HD 6/15 M St südameks on uus kolmekolviline telgpump, millel on karastatud roostevabast terasest kolvid. See annab 20% suurema energiatõhususe ja puhastusjõudluse, tagab seadme pikema kasutusea ja vaevata ka 150 bar töörõhu. Pumba kaitsmiseks on seadmel integreeritud väikese võrguavaga veefilter, mis eemaldab efektiivselt kõik mustuseosakesed tagastatavast veest. Pumpa ja muid kõrgsurvekomponente kaitseb võimalike koormuste eest ooterežiimil töötamisel ka automaatne rõhualandussüsteem. Lisaks on sellel keskklassi seadmel ka äärmiselt hooldus- ja kasutajasõbralik disain, mis tähendab, et ligipääs kõikidele olulistele masinaosadele on äärmiselt lihtne. Ükskõik, kas seadet kasutatakse vertikaalselt või horisontaalselt, tagab nutikas 3-punktiline tugi seadme tagaküljel selle lihtsa paigutamise seintele (või võimaluse paigutada seade horisontaalselt ja kasutada seda statsionaarse seadmena).