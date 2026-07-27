Kõrgsurvepesur HD 7/14-4 M Cage
HD 7/14-4 M Cage: külma vee kõrgsurvepesur 4-pooluselise madalate pööretega vahelduvvoolumootoriga, tugevast terasest toruraamiga, automaatse survevähendusega ja 140 bar survega.
Mudeli HD 7/14-4 M Cage kõrgsurvepüstol EASY! Force koos EASY!Lock kiirvabastuslukuga tagab, et saate töötada ilma väsimust tundmata ning säästate varustuse seadistamisel ja lahti võtmisel aega. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või kasutusea osas. Pulbervärvitud terasest torukujuline raam kaitseb masinat usaldusväärselt väliste kahjustuste eest rasketes töötingimustes ja transportimise ajal. Sisemiselt kaitseb automaatne kaitseklapp kõrgsurve komponente. Neljapooluselise madalate pööretega vahelduvvoolumootori juhitud uus kolme kolvi ja messingist silindripeaga pump suurendab kõrgsurvepesuri HD 7/14-4 M Cage puhastusvõimsust ja energiatõhusust umbes 20%. Kõrgsurvepesur on mõeldud kasutamiseks vertikaalses või horisontaalses asendis ning tagatud on lihtne ligipääs hooldamiseks vajalikele komponentidele.
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugevTugev torujas terasraam kaitseb seadme kõiki osi. Torukujulist terasraami saab kasutada ka masina kergesti teenindusmasina külge kinnitamiseks. Vastupidav plastikust kere kaitseb kindlalt pumpa kahjustuste ja mustuse eest.
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Lihtne hooldusLihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud. Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele. Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Paindlik töö
- Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|140 / 14
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|210 / 21
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,1
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|42
|Kaal, sh pakend (kg)
|46,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele, müügiinimestele, ehitusteenuse pakkujatele ja munitsipaalasutustele.
Lisatarvikud
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