Mudeli HD 7/14-4 M Cage kõrgsurvepüstol EASY! Force koos EASY!Lock kiirvabastuslukuga tagab, et saate töötada ilma väsimust tundmata ning säästate varustuse seadistamisel ja lahti võtmisel aega. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või kasutusea osas. Pulbervärvitud terasest torukujuline raam kaitseb masinat usaldusväärselt väliste kahjustuste eest rasketes töötingimustes ja transportimise ajal. Sisemiselt kaitseb automaatne kaitseklapp kõrgsurve komponente. Neljapooluselise madalate pööretega vahelduvvoolumootori juhitud uus kolme kolvi ja messingist silindripeaga pump suurendab kõrgsurvepesuri HD 7/14-4 M Cage puhastusvõimsust ja energiatõhusust umbes 20%. Kõrgsurvepesur on mõeldud kasutamiseks vertikaalses või horisontaalses asendis ning tagatud on lihtne ligipääs hooldamiseks vajalikele komponentidele.