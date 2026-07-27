Kõrgsurvepesur HD 7/14-4 M Plus

Mobiilne kõrgsurvepesur HD 7/14-4 M Plus vahelduvvoolutoite ja kolmekolvilise telgpumbaga. Kompaktne ja usaldusväärne seade igapäevaseks kasutamiseks, mis puhastab tõhusalt ja on energiasäästlik.

Kärcheri mobiilsel külma vee kõrgsurvepesuril HD 7/14-4 M Plus on uuenduslik standardvarustus, et tagada seadmega töötamisel ohutus ja kasutusmugavus. Näiteks kaitseb automaatne kaitseklapp kõrgsurvekomponente kahjustuste eest, kui seade on ooterežiimil, kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi seadme vastupidavuse või kasutusea osas. Seade sobib kasutamiseks nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt, pakkudes paindlikke kasutusvõimalusi. Töökindel kolmekolviline telgpump koos messingist silindripeaga suurendab seadme puhastusvõimsust ja energiatõhusust ligikaudu 20%. Mudeli HD 7/14-4 M Plus uuenduslikku disaini täiendavad mitmed võimalused lisatarvikute hoiustamiseks ka transpordi ajal ning hooldamist hõlbustav konstruktsioon.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 7/14-4 M Plus: Kvaliteetne seade
Kvaliteetne seade
Komponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Kõrgsurvepesur HD 7/14-4 M Plus: Paindlik töö
Paindlik töö
Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks. Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Kõrgsurvepesur HD 7/14-4 M Plus: Esmaklassiline liikuvus
Esmaklassiline liikuvus
Nupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust. Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates. Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Nutikas tarvikute hoiustamine
  • Vahuotsaku hoidik.
  • EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
  • Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Lihtne hooldus
  • Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
  • Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
  • Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
  • Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
  • EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
  • Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
  • 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 700
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar/MPa) 140 / 14
Maksimaalne rõhk (bar/MPa) 210 / 21
Ühendusvõimsus (kW) 3,4
Toitejuhe (m) 5
Vee etteanne 3/4″
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 37
Kaal, sh pakend (kg) 40,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 400 x 455 x 700

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force
  • Pihustusotsik: 840 mm
  • Survedüüs
  • Mustusefrees

Seadmed

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
  • Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
  • Survekatkestus
Kõrgsurvepesur HD 7/14-4 M Plus
Kõrgsurvepesur HD 7/14-4 M Plus
Kõrgsurvepesur HD 7/14-4 M Plus
Kõrgsurvepesur HD 7/14-4 M Plus
Kõrgsurvepesur HD 7/14-4 M Plus
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele, müügiinimestele, ehitusteenuse pakkujatele ja munitsipaalasutustele.
Lisatarvikud
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