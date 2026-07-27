Kõrgsurvepesur HD 7/14-4 M Plus
Mobiilne kõrgsurvepesur HD 7/14-4 M Plus vahelduvvoolutoite ja kolmekolvilise telgpumbaga. Kompaktne ja usaldusväärne seade igapäevaseks kasutamiseks, mis puhastab tõhusalt ja on energiasäästlik.
Kärcheri mobiilsel külma vee kõrgsurvepesuril HD 7/14-4 M Plus on uuenduslik standardvarustus, et tagada seadmega töötamisel ohutus ja kasutusmugavus. Näiteks kaitseb automaatne kaitseklapp kõrgsurvekomponente kahjustuste eest, kui seade on ooterežiimil, kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi seadme vastupidavuse või kasutusea osas. Seade sobib kasutamiseks nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt, pakkudes paindlikke kasutusvõimalusi. Töökindel kolmekolviline telgpump koos messingist silindripeaga suurendab seadme puhastusvõimsust ja energiatõhusust ligikaudu 20%. Mudeli HD 7/14-4 M Plus uuenduslikku disaini täiendavad mitmed võimalused lisatarvikute hoiustamiseks ka transpordi ajal ning hooldamist hõlbustav konstruktsioon.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Paindlik tööMõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks. Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Esmaklassiline liikuvusNupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust. Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates. Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
- Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Lihtne hooldus
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|140 / 14
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|210 / 21
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,4
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|37
|Kaal, sh pakend (kg)
|40,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele, müügiinimestele, ehitusteenuse pakkujatele ja munitsipaalasutustele.
Lisatarvikud
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