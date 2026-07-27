Kärcheri mobiilsel külma vee kõrgsurvepesuril HD 7/14-4 M Plus on uuenduslik standardvarustus, et tagada seadmega töötamisel ohutus ja kasutusmugavus. Näiteks kaitseb automaatne kaitseklapp kõrgsurvekomponente kahjustuste eest, kui seade on ooterežiimil, kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi seadme vastupidavuse või kasutusea osas. Seade sobib kasutamiseks nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt, pakkudes paindlikke kasutusvõimalusi. Töökindel kolmekolviline telgpump koos messingist silindripeaga suurendab seadme puhastusvõimsust ja energiatõhusust ligikaudu 20%. Mudeli HD 7/14-4 M Plus uuenduslikku disaini täiendavad mitmed võimalused lisatarvikute hoiustamiseks ka transpordi ajal ning hooldamist hõlbustav konstruktsioon.