Kõrgsurvepesur HD 7/14-4 MXA Plus
Kompaktne kõrgsurvepesur HD 7/14-4 MX, millel on vahelduvvoolumootor, voolikurull kõrgsurvevooliku mugavaks käsitsemiseks, 140 bar töörõhk ja automaatne rõhualandussüsteem.
Vahelduvvoolumootoriga mobiilne kõrgsurvepesur HD 7/14-4 MX, millel on rõhu kontroll-lüliti, integreeritud voolikukäru kõrgsurvevooliku mugavaks käsitsemiseks ning mitmeid lisatarvikute hoiustamise võimalusi. Uuenduslik ja töökindel kolmekolviline telgpump koos messingist silindripeaga tagab seadme pika kasutusea. Lisaks on seadmega lihtne manööverdada, seda on lihtne hoiustada, see ei võta palju energiat, kuid tagab samas ligi 20 protsenti suurema puhastusvõimsuse. Kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi masina vastupidavuse või kasutusea osas – nii saate töötada väsimata ning säästa aega lisatarvikute kinnitamiselt ja eemaldamiselt. Kõrgsurvekomponente kaitseb võimalike koormuste eest ooterežiimil töötamisel tõhusalt ja usaldusväärselt toimiv automaatne rõhualandussüsteem. Tänu seadme hooldussõbralikule disainile on ligipääs kõrgsurvepumbale ja seadme elektroonikakomponentidele väga lihtne.
Omadused ja tulu
Vedruga automaatne voolikurull
- Kõrgsurvevooliku käsitsemine on maksimaalselt mugav.
- Lühike seadistusaeg tänu kiirele lahti ja kokku kerimisele.
- Ennetab kukkumisohtu, suurendades nii tööohutust.
Lisatugi
- Suurendab masina tugipinda.
- Parandab masina stabiilsust, kui seda kasutatakse püstiasendis.
Kvaliteetne seade
- Komponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga.
- Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor.
- Kvaliteetne messingist silindripea.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
- Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Esmaklassiline liikuvus
- Nupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust.
- Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates.
- Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Paindlik töö
- Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
- Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Lihtne hooldus
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|140 / 14
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|210 / 21
|Ühendusvõimsus (kW)
|3,4
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|43,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|47
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Flex
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- ANTI!Twist
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele, müügiinimestele, ehitusteenuse pakkujatele ja munitsipaalasutustele.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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