Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 MXA Car *EU
Omadused ja tulu
Vedruga automaatne voolikurull
- Kõrgsurvevooliku käsitsemine on maksimaalselt mugav.
- Lühike seadistusaeg tänu kiirele lahti ja kokku kerimisele.
- Ennetab kukkumisohtu, suurendades nii tööohutust.
Lisatugi
- Suurendab masina tugipinda.
- Parandab masina stabiilsust, kui seda kasutatakse püstiasendis.
Kvaliteetne seade
- Komponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga.
- Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor.
- Kvaliteetne messingist silindripea.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
- Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Esmaklassiline liikuvus
- Nupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust.
- Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates.
- Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Paindlik töö
- Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
- Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Lihtne hooldus
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|350 - 700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|240 / 24
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|46,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|50
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 600 mm
- Survedüüs
- Servojuhtimine
- Kiirühendus
- Vahutoru
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Flex
- ANTI!Twist
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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