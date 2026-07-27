Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 MXA Car *EU

Omadused ja tulu
Vedruga automaatne voolikurull
  • Kõrgsurvevooliku käsitsemine on maksimaalselt mugav.
  • Lühike seadistusaeg tänu kiirele lahti ja kokku kerimisele.
  • Ennetab kukkumisohtu, suurendades nii tööohutust.
Lisatugi
  • Suurendab masina tugipinda.
  • Parandab masina stabiilsust, kui seda kasutatakse püstiasendis.
Kvaliteetne seade
  • Komponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga.
  • Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor.
  • Kvaliteetne messingist silindripea.
Nutikas tarvikute hoiustamine
  • Vahuotsaku hoidik.
  • EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
  • Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Esmaklassiline liikuvus
  • Nupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust.
  • Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates.
  • Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Paindlik töö
  • Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
  • Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Lihtne hooldus
  • Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
  • Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
  • Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
  • Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
  • EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
  • Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
  • 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 350 - 700
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Maksimaalne rõhk (bar/MPa) 240 / 24
Ühendusvõimsus (kW) 4,2
Toitejuhe (m) 5
Vee etteanne 3/4″
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 46,1
Kaal, sh pakend (kg) 50
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 400 x 455 x 966

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force
  • Pihustusotsik: 600 mm
  • Survedüüs
  • Servojuhtimine
  • Kiirühendus
  • Vahutoru

Seadmed

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
  • Kõrgsurvevooliku tüüp: Flex
  • ANTI!Twist
  • Survekatkestus
Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 MXA Car *EU
Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 MXA Car *EU
Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 MXA Car *EU
Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 MXA Car *EU
Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 MXA Car *EU
Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 MXA Car *EU
Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 MXA Car *EU
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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