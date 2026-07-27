Kõrgsurvepesur HD 7/16-4 MXA Plus
Esmaklassiline jõudlus (veevoolu hulk tunnis 160 bar töösurve juures on 700 l) ja mugav voolikurull muudavad kõrgsurvepesuri HD 7/16-4 MX üheks hinnatumaks survepesuriks professionaalsete puhastustoimingute igapäevasel teostamisel.
Kärcheri kompaktne mobiilne soojenduseta kõrgsurvepesur HD 7/16-4 MX, millel on 4-pooluseline 3-faasiline mootor, avaldab muljet oma laia lisatarvikute valiku, hooldussõbraliku disaini ja paindlike kasutusvõimaluste poolest. Integreeritud voolikurull muudab kõrgsurvevooliku käsitsemise oluliselt lihtsamaks ning uuenduslik töökindel messingpeaga 3-kolviline telgpump suurendab puhastusvõimsust ja energiatõhusust koguni 20%, tagades samas seadme pika kasutusea. Kõrgekvaliteetseid komponente kaitseb automaatne rõhualandussüsteem ja suur veefilter. Lisaks tagavad uuenduslikud lahendused selle, et saate töötada väsimata, säästes aega lisatarvikute kinnitamiselt ja eemaldamiselt: kõrgsurve pesupüstoli EASY!Force puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi masina vastupidavuse või kasutusea osas. Tänu nutikatele lahendustele saab kõiki lisatarvikuid kuni valikuliselt tellitava vahuotsakuni välja hoiustada otse masinal, mis tagab nende ohutu transpordi.
Omadused ja tulu
Vedruga automaatne voolikurull
- Kõrgsurvevooliku käsitsemine on maksimaalselt mugav.
- Lühike seadistusaeg tänu kiirele lahti ja kokku kerimisele.
- Ennetab kukkumisohtu, suurendades nii tööohutust.
Lisatugi
- Suurendab masina tugipinda.
- Parandab masina stabiilsust, kui seda kasutatakse püstiasendis.
Kvaliteetne seade
- Komponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga.
- Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor.
- Kvaliteetne messingist silindripea.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
- Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Esmaklassiline liikuvus
- Nupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust.
- Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates.
- Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Paindlik töö
- Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
- Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Lihtne hooldus
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|350 - 700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|240 / 24
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|45,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|49
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
- Servojuhtimine
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Flex
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- ANTI!Twist
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
Lisatarvikud
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