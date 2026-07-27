Meie kompaktne, mobiilne, ilma soojenduseta kõrgsurvepesur HD 7/16-4 MX, millel on 4-poolne, aeglaselt töötav kolmefaasiline mootor, veenab laia varustuse, teenindussõbraliku seadme ehituse ja kõrge paindlikkusega rakenduses. Integreeritud voolikuvõll lihtsustab kõrgsurvevooliku käsitlemist tohutult, uusimalt välja töötatud, vastupidav 3-võlliga aksiaalpump messingust silindripeaga suurendab puhastusvõimet ja energiatõhusust muljetavaldavad 20 protsenti ning samal ajal tagab pika teenistuse eluiga. Automaatne survevabastus ja suur veefilter vastutavad kvaliteetsete komponentide kaitse eest. Innovatiivsed lahendused tagavad vaevatu töö ja ajasäästliku ülessepaneku ja lahtivõtmise: Samal ajal kui EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidmisjõudu nullini, võimaldavad EASY!Lock kiirelt vabastatavad kinnitusdetailid kuni 5 korda kiiremat käsitsemist võrreldes tavaliste kruvikinnitustega, ilma et see mõjutaks tugevust ja vastupidavust. Nutikad lahendused pakuvad sobivat ruumi tarvikute jaoks, sealhulgas valikulise vahudüüsi jaoks, otse korpuse küljes.