Kõrgsurvepesur HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition

HD 7/16-4 MX silmapaistvate jõudlusandmetega (tunnine veekogus 700 l, tööpingega 160 bar) ja mugav voolikurulliga.

Meie kompaktne, mobiilne, ilma soojenduseta kõrgsurvepesur HD 7/16-4 MX, millel on 4-poolne, aeglaselt töötav kolmefaasiline mootor, veenab laia varustuse, teenindussõbraliku seadme ehituse ja kõrge paindlikkusega rakenduses. Integreeritud voolikuvõll lihtsustab kõrgsurvevooliku käsitlemist tohutult, uusimalt välja töötatud, vastupidav 3-võlliga aksiaalpump messingust silindripeaga suurendab puhastusvõimet ja energiatõhusust muljetavaldavad 20 protsenti ning samal ajal tagab pika teenistuse eluiga. Automaatne survevabastus ja suur veefilter vastutavad kvaliteetsete komponentide kaitse eest. Innovatiivsed lahendused tagavad vaevatu töö ja ajasäästliku ülessepaneku ja lahtivõtmise: Samal ajal kui EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidmisjõudu nullini, võimaldavad EASY!Lock kiirelt vabastatavad kinnitusdetailid kuni 5 korda kiiremat käsitsemist võrreldes tavaliste kruvikinnitustega, ilma et see mõjutaks tugevust ja vastupidavust. Nutikad lahendused pakuvad sobivat ruumi tarvikute jaoks, sealhulgas valikulise vahudüüsi jaoks, otse korpuse küljes.

Omadused ja tulu
Kõrgsurvepesur HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition: Kvaliteetne seade
Kvaliteetne seade
Komponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Kõrgsurvepesur HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition: Paindlik töö
Paindlik töö
Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks. Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Kõrgsurvepesur HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition: Esmaklassiline liikuvus
Esmaklassiline liikuvus
Nupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust. Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates. Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Nutikas tarvikute hoiustamine
  • Vahuotsaku hoidik.
  • EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
  • Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Lihtne hooldus
  • Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
  • Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
  • Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
  • Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
  • EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
  • Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
  • 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Integreeritud voolikurull
  • Kõrgsurvevooliku käsitsemine on maksimaalselt mugav.
  • Lühike seadistusaeg tänu kiirele lahti ja kokku kerimisele.
  • Ennetab kukkumisohtu, suurendades nii tööohutust.
Lisatugi
  • Suurendab masina tugipinda.
  • Parandab masina stabiilsust, kui seda kasutatakse püstiasendis.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Vooluhulk (l/h) 350 - 700
sisendtemperatuur (°C) 60
Töörõhk (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Maksimaalne rõhk (bar/MPa) 240 / 24
Ühendusvõimsus (kW) 4,2
Toitejuhe (m) 5
Vee etteanne 3/4″
Värvus Must
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 42,9
Kaal, sh pakend (kg) 47,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 400 x 455 x 966

Scope of supply

  • Pesupüstol: EASY!Force
  • Pihustusotsik: 840 mm
  • Survedüüs
  • Mustusefrees
  • Servojuhtimine

Seadmed

  • Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
  • Kõrgsurvevooliku tüüp: Flex
  • Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
  • Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
  • ANTI!Twist
  • Survekatkestus
Kõrgsurvepesur HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
Kõrgsurvepesur HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
Kõrgsurvepesur HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
Kõrgsurvepesur HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
Kõrgsurvepesur HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
Kõrgsurvepesur HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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