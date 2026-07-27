Kõrgsurvepesur HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
HD 7/16-4 MX silmapaistvate jõudlusandmetega (tunnine veekogus 700 l, tööpingega 160 bar) ja mugav voolikurulliga.
Meie kompaktne, mobiilne, ilma soojenduseta kõrgsurvepesur HD 7/16-4 MX, millel on 4-poolne, aeglaselt töötav kolmefaasiline mootor, veenab laia varustuse, teenindussõbraliku seadme ehituse ja kõrge paindlikkusega rakenduses. Integreeritud voolikuvõll lihtsustab kõrgsurvevooliku käsitlemist tohutult, uusimalt välja töötatud, vastupidav 3-võlliga aksiaalpump messingust silindripeaga suurendab puhastusvõimet ja energiatõhusust muljetavaldavad 20 protsenti ning samal ajal tagab pika teenistuse eluiga. Automaatne survevabastus ja suur veefilter vastutavad kvaliteetsete komponentide kaitse eest. Innovatiivsed lahendused tagavad vaevatu töö ja ajasäästliku ülessepaneku ja lahtivõtmise: Samal ajal kui EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidmisjõudu nullini, võimaldavad EASY!Lock kiirelt vabastatavad kinnitusdetailid kuni 5 korda kiiremat käsitsemist võrreldes tavaliste kruvikinnitustega, ilma et see mõjutaks tugevust ja vastupidavust. Nutikad lahendused pakuvad sobivat ruumi tarvikute jaoks, sealhulgas valikulise vahudüüsi jaoks, otse korpuse küljes.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 4-pooluseline madalate pööretega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Paindlik tööMõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks. Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Esmaklassiline liikuvusNupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust. Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates. Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
- Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Lihtne hooldus
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Integreeritud voolikurull
- Kõrgsurvevooliku käsitsemine on maksimaalselt mugav.
- Lühike seadistusaeg tänu kiirele lahti ja kokku kerimisele.
- Ennetab kukkumisohtu, suurendades nii tööohutust.
Lisatugi
- Suurendab masina tugipinda.
- Parandab masina stabiilsust, kui seda kasutatakse püstiasendis.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|350 - 700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|240 / 24
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Must
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|42,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|47,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
- Servojuhtimine
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Flex
- Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 6, 250 bar
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- ANTI!Twist
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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