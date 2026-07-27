Kolmefaasilise mootoriga HD 7/17 M Cage ST on mobiilne ja ülimalt vastupidav kõrgsurvepesur, mis on varustatud pulbervärvitud terastoruraamiga ning loodud kasutamiseks nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt rasketes töötingimustes. Uus messingist silindripeaga 3-kolviline aksiaalpump on tänu hooldussõbralikule disainile kergesti ligipääsetav ning võimaldab 20% suuremat puhastusjõudlust ja energiatõhusust. Pumba kaitsmiseks on paigaldatud täiendav peenveefilter, samas kui automaatne survelangetussüsteem hoiab ooterežiimil ära pumba ja teiste kõrgsurvekomponentide koormuse. Meie innovaatiline EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia hoidmisjõud nullini, samal ajal kui EASY!Lock kiirlukustussüsteemid võimaldavad viis korda kiiremat käsitsemist kui tavalised kruviühendused, järeleandmisi tegemata vastupidavuses või pikaealisuses.