Kõrgsurvepesur HD 7/17 M Cage
Kuni 700 liitrit vett tunnis optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks: võimas terastoruraami, kolmefaasilise mootori ja automaatse survelangetussüsteemiga kõrgsurvepesur HD 7/17 M Cage.
Kolmefaasilise mootoriga HD 7/17 M Cage ST on mobiilne ja ülimalt vastupidav kõrgsurvepesur, mis on varustatud pulbervärvitud terastoruraamiga ning loodud kasutamiseks nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt rasketes töötingimustes. Uus messingist silindripeaga 3-kolviline aksiaalpump on tänu hooldussõbralikule disainile kergesti ligipääsetav ning võimaldab 20% suuremat puhastusjõudlust ja energiatõhusust. Pumba kaitsmiseks on paigaldatud täiendav peenveefilter, samas kui automaatne survelangetussüsteem hoiab ooterežiimil ära pumba ja teiste kõrgsurvekomponentide koormuse. Meie innovaatiline EASY!Force kõrgsurvepüstol kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia hoidmisjõud nullini, samal ajal kui EASY!Lock kiirlukustussüsteemid võimaldavad viis korda kiiremat käsitsemist kui tavalised kruviühendused, järeleandmisi tegemata vastupidavuses või pikaealisuses.
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugevTugev torujas terasraam kaitseb seadme kõiki osi. Torukujulist terasraami saab kasutada ka masina kergesti teenindusmasina külge kinnitamiseks. Vastupidav plastikust kere kaitseb kindlalt pumpa kahjustuste ja mustuse eest.
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 2-pooluseline, õhkjahutusega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Lihtne hooldusLihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud. Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele. Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Paindlik töö
- Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|170 / 17
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|36,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|40,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
Lisatarvikud
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