Kõrgsurvepesur HD 7/17 M Plus
Mobiilsel kõrgsurvepesuril HD 7/17 M Plus on vastupidav karastatud roostevabaterasest kolbidega 3-kolviline telgpump, automaatne kaitseklapp ja töökindel kolmefaasiline mootor.
Usaldusväärne ja võimas, kompaktne ja mobiilne: Kärcheri kolmefaasilise mootoriga külma vee kõrgsurvepesur HD 7/17 M ühendab pika tööea, hooldussõbralikkuse, maksimaalse paindlikkuse ja mugava kasutuse väga efektiivses masinas, mis on mõeldud nii vertikaalseks kui ka horisontaalseks kasutuseks. EASY!Force kõrgsurvepüstol, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia päästiku all hoidmiseks vajalik jõud nulli, ning EASY!Lock kiirlukustussüsteemide kuni viis korda kiirem käsitsus võrreldes tavaliste ühendustega, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas, garanteerivad probleemivaba töö ja ajasäästu kokku- ja lahtimonteerimiselt. Tänu uue pumba ülesehitusele suurenevad energiatõhusus ja puhastustulemused ligikaudu 20 protsenti. Selleks et kõrgsurvekomponendid ei saaks kahjustada ka ooterežiimil, on lisatud tõhus automaatne kaitseklapp. Nutikad hoiuvõimalused erinevate tarvikute jaoks kuuluvad samuti standardvarustusse - alates riputuskonksust, kuhu on pesutoru hea tööpauside ajaks riputada, kuni otsakute hoidikuni, kuhu saab paigutada pöörddüüsi, ja valikuliste lisatarvikute hoidikuni, kuhu on võimalik paigaldada vahudüüs.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne seade
- Komponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga.
- Võimas, 2-pooluseline, õhkjahutusega elektrimootor.
- Kvaliteetne messingist silindripea.
Paindlik töö
- Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
- Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Esmaklassiline liikuvus
- Nupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust.
- Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates.
- Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
- Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Lihtne hooldus
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|170 / 17
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|31,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|35,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
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