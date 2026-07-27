Usaldusväärne ja võimas, kompaktne ja mobiilne: Kärcheri kolmefaasilise mootoriga külma vee kõrgsurvepesur HD 7/17 M ühendab pika tööea, hooldussõbralikkuse, maksimaalse paindlikkuse ja mugava kasutuse väga efektiivses masinas, mis on mõeldud nii vertikaalseks kui ka horisontaalseks kasutuseks. EASY!Force kõrgsurvepüstol, mis kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et viia päästiku all hoidmiseks vajalik jõud nulli, ning EASY!Lock kiirlukustussüsteemide kuni viis korda kiirem käsitsus võrreldes tavaliste ühendustega, tegemata järeleandmisi vastupidavuse või tööea osas, garanteerivad probleemivaba töö ja ajasäästu kokku- ja lahtimonteerimiselt. Tänu uue pumba ülesehitusele suurenevad energiatõhusus ja puhastustulemused ligikaudu 20 protsenti. Selleks et kõrgsurvekomponendid ei saaks kahjustada ka ooterežiimil, on lisatud tõhus automaatne kaitseklapp. Nutikad hoiuvõimalused erinevate tarvikute jaoks kuuluvad samuti standardvarustusse - alates riputuskonksust, kuhu on pesutoru hea tööpauside ajaks riputada, kuni otsakute hoidikuni, kuhu saab paigutada pöörddüüsi, ja valikuliste lisatarvikute hoidikuni, kuhu on võimalik paigaldada vahudüüs.