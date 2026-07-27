Kõrgsurvepesur HD 7/17 M Portable
Kaasaskantav ja töörõhuga 170 baari ning veevooluhulgaga 700 l/h – ideaalne maalritele ja fassaadipuhastajatele: kompaktne HD 7/17 M Portable külma vee kõrgsurvepesur.
Maalrid ja fassaadipuhastajad saavad suurt kasu meie külma vee kõrgsurvepesuri HD 7/17 M Portable omadustest. Täiustatud 3-kolvilise aksiaalpumbaga varustatud seade suudab saavutada kuni 170 baari töörõhku ja maksimaalseks veevooluhulgaks on 700 liitrit tunnis. Käepärane ja kaasaskantav masin sobib nii statsionaarseks kui ka horisontaalseks tööks ning on paigaldatud kummijalgadele, mis takistavad vibratsioonide ülekandumist tellingutele töö ajal. Automaatne rõhuvabastus tagab kõrgsurvekomponentide pika kasutusea, vastupidav korpus kaitseb mootorit ja elektrisüsteemi pritsmevee eest. EASY!Force kõrgsurvepüstol võimaldab mugavat töötamist – see kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidmisvajadus nullini. Uuenduslikud EASY!Lock kiirühendused võimaldavad käsitsemist viis korda kiiremini kui tavalised kruviühendused, seejuures tegemata järeleandmisi vastupidavuses ega tööeas.
Omadused ja tulu
Vastupidav ja tugevTugev torujas terasraam kaitseb seadme kõiki osi. Torukujulist terasraami saab kasutada ka masina kergesti teenindusmasina külge kinnitamiseks. Vastupidav plastikust kere kaitseb kindlalt pumpa kahjustuste ja mustuse eest.
Kvaliteetne seadeKomponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga. Võimas, 2-pooluseline, õhkjahutusega elektrimootor. Kvaliteetne messingist silindripea.
Lihtne hooldusLihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud. Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele. Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|170 / 17
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|30,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|34
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|587 x 320 x 430
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
- Survekatkestus
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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