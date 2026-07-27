Maalrid ja fassaadipuhastajad saavad suurt kasu meie külma vee kõrgsurvepesuri HD 7/17 M Portable omadustest. Täiustatud 3-kolvilise aksiaalpumbaga varustatud seade suudab saavutada kuni 170 baari töörõhku ja maksimaalseks veevooluhulgaks on 700 liitrit tunnis. Käepärane ja kaasaskantav masin sobib nii statsionaarseks kui ka horisontaalseks tööks ning on paigaldatud kummijalgadele, mis takistavad vibratsioonide ülekandumist tellingutele töö ajal. Automaatne rõhuvabastus tagab kõrgsurvekomponentide pika kasutusea, vastupidav korpus kaitseb mootorit ja elektrisüsteemi pritsmevee eest. EASY!Force kõrgsurvepüstol võimaldab mugavat töötamist – see kasutab kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, et vähendada hoidmisvajadus nullini. Uuenduslikud EASY!Lock kiirühendused võimaldavad käsitsemist viis korda kiiremini kui tavalised kruviühendused, seejuures tegemata järeleandmisi vastupidavuses ega tööeas.