Kõrgsurvepesur HD 7/17 MXA Plus
170 bar töösurve, 3-kolvilise telgpumba ja standardvarustusse kuuluva voolikurulliga mobiilne survepesur HD 7/17 MX avaldab muljet igapäevaste puhastustoimingute teostamisel. Hooldussõbraliku disainiga masin.
Tänu integreeritud voolikurullile on mobiilse ja võimsa kõrgsurvepesuri HD 7/17 MX käsitsemine imelihtne. Sama lihtne on ligi pääseda ka hooldust vajavatele komponentidele, samas kui selliseid lisatarvikuid nagu pöörddüüs, pinnapuhasti ja valikuline vahuotsak saab ohutuks transportimiseks kiiresti ja lihtsasti hoiustada otse masinal. Rõhu kontroll-lülitiga kolmefaasiline mootor ja uuenduslik pumbatehnoloogia tagavad 20% parema energiatõhususe ja puhastusjõudluse. Kõrgsurvekomponente kaitseb võimalike koormuste eest ooterežiimil töötamisel tõhusalt ja usaldusväärselt toimiv automaatne rõhualandussüsteem, mis kuulub masina standardvarustusse. Lisaks kuulub masina standardvarustusse ka kõrgsurve pesupüstol EASY!Force, mille puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock, mis muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi masina vastupidavuse või kasutusea osas. Survepesur HD 7/17 MX on ette nähtud nii vertikaalseks kui ka horisontaalseks kasutamiseks.
Omadused ja tulu
Vedruga automaatne voolikurull
- Kõrgsurvevooliku käsitsemine on maksimaalselt mugav.
- Lühike seadistusaeg tänu kiirele lahti ja kokku kerimisele.
- Ennetab kukkumisohtu, suurendades nii tööohutust.
Lisatugi
- Suurendab masina tugipinda.
- Parandab masina stabiilsust, kui seda kasutatakse püstiasendis.
Kvaliteetne seade
- Komponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga.
- Võimas, 2-pooluseline, õhkjahutusega elektrimootor.
- Kvaliteetne messingist silindripea.
Nutikas tarvikute hoiustamine
- Vahuotsaku hoidik.
- EASY!Lock TR20 abil saab survedüüsi või pinnapuhastusotsakut hoiustada otse masinal.
- Praktiline hoidik pöörddüüsi jaoks.
Esmaklassiline liikuvus
- Nupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust.
- Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates.
- Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.
Paindlik töö
- Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
- Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.
Lihtne hooldus
- Lihtne juurdepääs silindripeale, kui masina alumine osa on avatud.
- Kiire juurdepääs elektrikilbile tänu masina katte lihtsale eemaldusele.
- Suur, kergesti ligipääsetav vee peenfilter pumba kaitsmiseks vees sisalduvate mustuseosakeste eest.
Tõhusad ja ajasäästlikud lahendused
- Kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.
Suurenenud energiatõhusus
- Hiljuti välja töötatud kolmekolviline telgpump, millel on märkimisväärselt väiksemad veevoolu ja -survekaod.
- 20% paremad puhastustulemused ja energiatõhusus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Vooluhulk (l/h)
|700
|sisendtemperatuur (°C)
|60
|Töörõhk (bar/MPa)
|170 / 17
|Maksimaalne rõhk (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Ühendusvõimsus (kW)
|4,2
|Toitejuhe (m)
|5
|Vee etteanne
|3/4″
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|37,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|41
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Pesupüstol: EASY!Force
- Pihustusotsik: 840 mm
- Survedüüs
- Mustusefrees
Seadmed
- Kõrgsurvevooliku pikkus: 15 m
- Kõrgsurvevooliku tüüp: Flex
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- ANTI!Twist
- Survekatkestus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne sõidukite puhastuseks, ehitus- ja transpordisektoris ja ka tööstuses
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