Tänu integreeritud voolikurullile on mobiilse ja võimsa kõrgsurvepesuri HD 7/17 MX käsitsemine imelihtne. Sama lihtne on ligi pääseda ka hooldust vajavatele komponentidele, samas kui selliseid lisatarvikuid nagu pöörddüüs, pinnapuhasti ja valikuline vahuotsak saab ohutuks transportimiseks kiiresti ja lihtsasti hoiustada otse masinal. Rõhu kontroll-lülitiga kolmefaasiline mootor ja uuenduslik pumbatehnoloogia tagavad 20% parema energiatõhususe ja puhastusjõudluse. Kõrgsurvekomponente kaitseb võimalike koormuste eest ooterežiimil töötamisel tõhusalt ja usaldusväärselt toimiv automaatne rõhualandussüsteem, mis kuulub masina standardvarustusse. Lisaks kuulub masina standardvarustusse ka kõrgsurve pesupüstol EASY!Force, mille puhul kasutatakse ära kõrgsurvejoa tagasilöögijõudu, vähendades püstoli hoidmiseks vajaliku jõu nullini, ning kiirvabastusega liitmikud EASY!Lock, mis muudavad käsitsemise viis korda kiiremaks kui tavaliste kruviühenduste korral, tegemata järeleandmisi masina vastupidavuse või kasutusea osas. Survepesur HD 7/17 MX on ette nähtud nii vertikaalseks kui ka horisontaalseks kasutamiseks.